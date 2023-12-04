內地商業銀行據報未收到內房白名單相關文件　或指名單僅屬參考

早前傳出中國監管機構將起草50間房企「白名單」，以改善內房融資情況。不過，最新內媒引述業界消息指，目前內地商業銀行並沒有收到任何白名單相關文件，亦有指監管方面確實草擬了一份涉房貸款的企業白名單，但是這份名單只是一份參考。



自上月中旬人民銀行等聯合召開金融機構座談會後，農業銀行（1288）、建設銀行（0939）、交通銀行（3328）及浙商銀行（2016）等多家銀行陸續召集房企開會，就企業融資需求、項目對接、債券承銷與投資等多個方面進行交流。

據《經濟觀察報》引述多位銀行人士表示，目前商業銀行並沒有收到任何白名單相關文件。有個別銀行從業人員則透露，監管方面確實草擬出一份涉房貸款的企業白名單，但該名單僅屬參考性質。在新政落地過程中，銀行會結合自身業務和風控標準，各自在名單基礎上作相應調整。

業界料新政不會突票原有監管規則

但業界相信新一輪融資新政不會突破原有監管規則和風控體系，防範風險依然是主線，更多是在已有工具基礎上對實施細則做調整和優化。

對於外界有傳「為白名單房企發放無抵押流貸」等消息，報道引述多間銀行和房企人士均表示可能性不大。更有區域銀行人士表示，目前為房企提供流動資金貸款仍被視為違規，如果傳言屬實，意味著需要對原有監管體系進行調整。