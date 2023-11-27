房企白名單或將出爐　港股不宜造淡｜伍禮賢

前段時間彭博資訊引述消息人士指，內地有關當局正草擬一份有50家房企的白名單，並引導金融機構﹑幫助他們加大對房企在信貸、債權和股權融資方面的支持。白名單及詳細內容可能於近期發布。在制訂白名單同時，當局亦考慮允許銀行首次向房企提供無抵押的流動資金貸款。這反映當局正從支持「保交樓」轉向更核心的透過金融方法支持房企。

筆者認為，若然相關白名單出爐，將為陷入財務困境的房企，及潛在納入白名單的房企股價，帶來較好的動力。另一方面，現時深圳的放寬政策有助購屋者需求回升，其他一線城市可能仿傚，有助市場情緒回升。在這個情況下，港股後市不宜看得太淡。

雖然白名單政策未正式出台，不過不少媒體消息指，這份由金融監管部門起草的房企白名單可能涵蓋50間具規模的房企，當中包括萬科企業、龍湖集團及新城發展等，亦有消息指出碧桂園、遠洋集團、旭輝控股在名單之中，因此上述股份股價在近期明顯上升。筆者認為，雖然詳細內容尚未公佈，但內容有機會涉及包括金融監管部門協助紓困房企融資問題、對名單內的房企可能無需提供土地等作抵押等方面。事實上，近期正榮地產及龍光集團在債務處理上獲得較好進展，融創中國的境外債務更全面完成重組，這反映行業在政策支持下的修復。

另外繼廣州後，深圳成為四大一線城市中，第二個調整二套房最低首付比例的城市，當地二套房首期從70%和80%，一律降至40%，屬於一線城市「認房不認貸」後的另一個大型放鬆政策。

預期內房政策持續優化落實，並與其他產業政策合力支持經濟復甦，有利股市走勢。 雖然目前港股還未擺脫長期下降軌，不過16879點具較大機率是今年底部，加上美匯下跌、人民幣回穩，以至進入基金大戶部署年結「粉飾櫥窗」的時間，料對股市起一定支持作用，現階段不應以反向操作進一步看淡港股。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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