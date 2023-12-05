取代中國夢碎　越南製衣業龍頭上季零訂單　裁員98%

地緣政治加劇的環境下，「中國+1」策略興起，全球供應鏈也在推動「去中國化」中，令臨近的東盟及其他新興國家得利，當中越南更一度被喻為「世界工廠2.0」。但綜合外媒報道，受到高息環境及全球經濟不明朗影響，越南成衣龍頭Garmex Saigon第三季沒有訂單，今年累計裁員1,945人，相當於98%員工，全廠只剩37人維持基本營運。



外媒報道稱，越南進出口業訂單今年第二季衰退達雙位數，造成107萬人失業，並以紡織、製鞋、木材與電子業最為嚴重。當中Garmex Saigon首三季營業額按年大跌97%，期內虧損近440億越南盾（約1,400萬港元，為了增加營運資金，11月還打算賣掉9輛貨車，希望套現僅30億越南盾（約96.4萬港元）。

Garmex Saigon旗下共有5間工廠，合共70條生產線，2019年全盛時期有4,000名員工，全年盈利達數千億越南盾。2022年後，俄烏開戰加上息口趨升，全球經濟不確定性影響增加，Gap、Nike及Adidas等國際服飾大品牌紛紛縮減訂單，越南成衣業深受重創。2022年Garmex Saigon外銷訂單金額按年蒸發93%，出現首次年度虧損。

越南國旗 (Photo by Stanley Chou/Getty Images)

自2022年第四季開始，Garmex Saigon連續4季錄得虧損，今年第三季營收約80億越南盾，按年大跌97%，據公司高管透露，第三季根本沒有訂單，所有收入都來自服務，因此逼不得已關掉生產線兼大手裁員。Garmex Saigon最近就生產狀況向胡志明市證交所提交書面報告中指出，當前經營環境艱難，若繼續維持可能遭遇更大損失，故大幅裁員及暫時停產，同時透過優化現有資源、尋找合作夥伴轉移與出售閒置資產、產業多元化與新投資等方式度過難關。

越南紡織服裝協會（VITAS）數據顯示，越南紡織業出口金額年減21%，較新冠疫情嚴峻的2021年同期還低5％。分析認為，造成越南出口業衰退主因，除歐美抗通膨升息，降低民間消費意願、戰爭及原物料價格上漲影響，還有政府提高企業稅至15%，可能影響外資投資意願。