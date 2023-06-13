國際市場「中國+1」格局成形？中國世界工廠地位難以撼動

從貿易到投資，跨國企業正在落實「中國加一」策略，但專家學者認為，部分外資離開中國，是因為生產要素變化推動中國產業結構改變，而中國出口規模繼續增長，說明中國作為世界工廠的地位並沒有改變。



中國這個「世界工廠」現正改良升級。（視覺中國）

中國社科院世界經濟與政治研究所副所長徐奇淵6月12日在亞洲願景論壇的「從貿易到投資，『中國加一』正在亞洲發生嗎？」主題討論上說，國際市場的「中國加一」格局已然成形，但其他國家難以取代中國成為世界工廠。

徐奇淵指出，中國出口規模占國際市場份額仍不斷增長，從2018年12.7％上升至2022年的14.7％，這說明「中國作為世界工廠的地位得到加強，而不是被削弱」。

他解釋，中國出口能在中美貿易戰和全球地緣政治緊張的大背景下繼續增長，是因為中國能在產業鏈上不斷升級，例如中國的汽車製造業不斷進步，汽車出口已超越傳統汽車生產大國如德國和日本，成為全球最大汽車出口國。

貝恩投資合夥人、亞洲私募股權聯席主管竺稼進一步解釋，過去數十年的和平紅利與國際能源成本相對低廉，讓中國得以迅速工業化，發展成為世界工廠。

他說：「但所有這些都會改變。中國勞動力成本在過去近20年以將近兩位數增長，中國現在的勞動力成本已不再低廉。不過，中國一直能夠在製造業價值鏈上升級，所以現在中國能生產更高增值的產品。」

世界製造大會，觀眾參觀體驗中國新能源汽車。（新華社）

竺稼認為，隨著亞細安國家迅速工業化，它們將能在全球供應鏈扮演更重要的角色，未來的全球供應鏈將變得更加多元化。

中國改革開放以來，外資不斷湧入，經濟高速增長。不過，過去20多年，一些國家和企業意識到不能把所有雞蛋擺在中國的籃子裡，於是提出了「中國加一」的戰略主張，即把在中國的部分投資轉移到其他國家。中國周邊國家如印度、越南、印尼等，近年紛紛推出政策吸引走出中國的資金。

有分析指，中國作為世界工廠的完備條件是經年累月而成，極少有其他市場與中國媲美。圖為富士康中國生產線上的工人。（資料圖片）

亞洲協會政策研究所副主席、美國前代理副貿易代表卡特勒稱，這事實上已不僅是「中國加一」，而是「中國加X」的格局。

卡特勒在論壇上說，許多企業在全球另覓投資地，包括印度、墨西哥等，而且走出中國的企業也包括中資企業。

不過卡特勒提醒，中美對於出口實施越來越多限制，企業對於投資未來越來越謹慎，供應鏈仍存在很多變數，全球供應鏈變革尚未有定局。