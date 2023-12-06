野村料中央政府出手直接拯救內房機會低　內銀不良貸款比率將見頂

野村中國房地產研究部主管董季舟認為，隨著內地政府在控制內房風險已取得一定成效，成功壓抑內房帶來系統風險，相信中央政府直接出手拯救內房機會較低。



他又指出縱使中央政府仍有降低買家支付首期比率，以及通過放寬限購等措施，刺激買家需求，可是一線城市物業銷售僅佔全國物業交投金額5%至6%。

談及內銀時，野村中國及香港金融研究部主管唐聖波估計，內銀不良貸款比率今年或已見頂，並可望於明年下跌；然而單計內銀向內房發展商所提供的貸款，不良比率預計仍高，目前約3%至5%，仍屬可控水平；而內銀向發展商提供的貸款，佔內銀整體貸款不超過5%。

料內銀淨息差明年首季仍存壓力

對於早前市傳內地金融監管部門要求內銀向發展商提供無抵押貸款，唐聖波認為中央解決內房問題時，不會選擇起用一個有機會衍生其他問題的方案，相信內銀仍傾向以市場化方式營運，因內銀本身需為其信貸損失負責。

唐聖波又指出，在人行今年數次下調貸款市場報價利率（LPR）之下，明年首季內銀淨息差仍存有壓力。但隨着政府同時引導內銀下調存款利率，內銀淨息差壓力料由明年次季開始減慢，預期內銀明年全年淨息差將錄得單位數百分比跌幅。