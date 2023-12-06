印度股市獲外資垂青　整體市值增至逾4萬億美元　力追港股市場

中港股市表現持續偏弱，表現不及美股及其他亞洲股市，恒指更是25年來，在點數上首次被台股超越。當中標榜自己是「替代中國市場的投資目標」的印度，該國股市今年迄今已吸引海外基金向印度股票注入150億美元，市值已升破4萬億美元，逼近香港股市市值。印度Nifty 50指數今年以來升14%，市場預計將史無前例連續8年上漲。

可是港股截至周二（5日）於年內累計跌幅達17.5%，加上新股市場氣氛極為薄弱，在香港股市與印度股市走勢背馳下，促使港股市值與印度股市市值的差距收窄。



外資加散戶支持新冠疫情以來市值增長兩倍

除了外資外，印度國內散戶投資熱潮自新冠疫情期間起飛，也為市場提供了穩定的支持。今年MSCI印度指數的表現，有望連續第三年超出MSCI新興市場指數逾10個百分點，且有望連續第三年超越MSCI中國指數逾20個百分點。

根據彭博社匯編的數據，在印度上市的證券市值，自2020年3月新冠疫情爆發的低位增長兩倍，截至周二（5日）達4萬億美元，僅略低於市值4.67萬億美元的香港股市市值。

印度總理莫迪2023年12月1日，在杜拜舉行的聯合國氣候變化大會上發表講話。（Reuters）

第三季GDP按年增長7.6%超中國

而事實上，在環球經濟放緩的背景下，印度經濟脫穎而出，第三季GDP按年增長7.6%，是增長最快的主要經濟體。與此同時，地緣政治加劇，「中國+1」策略興起，環球供應鏈由中國轉移至其他東南亞及新興經濟體，而印度以年輕勞動力，以及當地政府對搶佔供應鏈市場份額的支持政策，正吸引蘋果等外資企業到印度投資及營商。

評級機構標普全球在報告中預測，印度最少在未來3年內仍將是增長最快的主要經濟體，到2030年將成為世界第三大經濟體。標普預計，目前為世界第五大經濟體的印度本財年經濟增長率將達到6.4%，預計到2027年將升至7%。相比之下，預計中國今年的經濟增長率將為5.4%，2026年將放緩至4.6%。

標普全球在其12月4日發布的《2024年全球信用展望》報告中稱，印度能否成為下一個全球製造業中心將是一個重大考驗，這是一個巨大的機遇。該機構表示，發展強大的物流框架是成為製造業中心的關鍵，印度還需要「提高」工人的技能，增加女性勞動力的參與，以實現其「人口紅利」。