內地網民評香港成為「國際金融遺址」　吳永嘉問：可否要求刪帖？

內地社交平台不時有人批評香港，包括旅遊體驗、服務態度、價格水平和本地文化等，近期亦有人指香港成為世界金融中心遺址。



經民聯立法會議員吳永嘉今日（21日）在立法會一個會議上，向駐京辦主任反映上述言論，問會否與內地平台溝通，要求刪帖或屏蔽。



內地近月網上有廣泛評論，指香港已經成為「國際金融中心遺址」。（資料圖片/蔡偉南攝）

駐京辦：會強烈否定說法 並追溯源頭

立法會工商及創新科技事務委員會今日邀請駐外地及內地辦事處主任講述工作報告，委員會主席吳永嘉在會議結束前發表意見，指駐內地辦事處有幫手說好香港故事，然而最近內地網上平台出現「一啲對香港非常之唔好嘅說法」，「話香港同兵馬俑差唔多啦，將會成為世界金融中心遺址」，又說香港「以前曾經是不夜城，而家就日日喊『搞旺夜市』」。吳永嘉問，這些內地網民「不公平、對香港嘅抹黑」，駐內地辦的人員有沒有和這些平台溝通，「該刪帖嘅就刪帖，該屏蔽嘅就屏蔽」，指「無理由放之任之」，任由他們抹黑香港地位。

駐京辦主任鄭偉源回答說，駐內地辦事處一直有留意社交平台的評論，看到後會「強烈咁否定佢地說法」，亦會有跟進，看看說法的源頭，會密切留意。

9月初財經評論已見相關說法

「香港成為金融中心遺址」的說法，早在9月已經在內地網上流傳。9月初有分析香港競爭力的文章，就以「香港，最新國際金融中心『遺址』」為題。而9月亦有財經新聞指，9月7日港股有704隻股票零成交，佔總數約27%，有979隻成交額在1萬元以下，佔總數37%，有1,258隻成交額在5萬元以下，佔48%。該新聞的留言就有人形容香港是「亞洲金融遺址」。

黃傑龍上周曾引用 籲港人「唔好畀人睇死」

「國際金融遺址」一說近兩個月在內地網上廣泛流傳，敘福樓集團主席黃傑龍11月13日在Facebook帖文就表示，在內地平台看到內地人對香港人的批評，指香港「位至世界三大金融中心用了100年，變成遺址只要5年」，又說「深圳已變成服務香港窮人的城市了」，「曾經的不夜城，現在要天天喊搞旺夜市」。

黃傑龍說，現在作為香港人「好像唔方便公開講香港的處境及困難」，但認為香港人「唔可以畀人睇死，亦唔可以死充大頭鬼，要承認自身的困難與不足，沉着改善」。

▼黃傑龍在11月13日收集內地網民對香港的評論▼

