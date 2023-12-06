穆迪降香港政府信用評級展望至負面　憂經濟決策自主權遭削弱

國際評級機構穆迪繼調低中國政府信用評級展望至負面後，香港政府的信用評級展望，同樣由「穩定」降至「負面」。不過該評級機構確認香港「Aa3」長期本幣外幣發行人及高級無抵押評級。



穆迪指出調低評級展望，由於香港與內地信用狀況緊密聯繫，體現於政治、制度、經濟及金融等層面。香港與內地的經濟及金融聯繫強勁。內地經濟潛在增長率逐漸減弱及金融風險影響更廣泛，影響香港信用狀況。

穆迪認為，制度及政治連繫發展，是香港信用狀況風險的關鍵因素。隨著香港政治及司法機構自治權有削弱跡象，如《國家安全法》實施、選舉制度改變，預料香港的政治、體制及經濟決策自主權將逐步受到侵蝕。

制度及政治聯繫收緊削國際企業吸引力

該評級機構又指出，制度及政治聯繫收緊，可能削弱香港對國際企業的吸引力，但認為在可預見將來，可透過長期建立而基本未有改變的經濟、法律、商業及稅務框架來平衡。

穆迪亦指考慮到財政緩衝及外匯儲備龐大、政府債務低企、財政儲備仍然可觀，所以香港的評級較高。同時聯匯制度亦帶來可靠度及穩定性，均可作為香港經濟應對重大衝擊的緩衝。

穆迪預料，香港今年經濟增長3.5%，中長期增長2.5%左右。隨著經濟復蘇，財政赤字佔本地生產總值（GDP）已由去年的6.6%，回落至今年約4%水平。但印花稅及賣地收入仍疲弱，預料未來將逐步開展財政整頓。