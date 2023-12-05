穆迪下調中國信貸評級展望　財政部表失望：無須憂慮

國際評級機構穆迪投資者服務公司（Moody's Investor Services﹚12月5日將中國的信貸評級展望由穩定降至負面，但維持A1評級。中國財政部同日對決定表示失望，指穆迪無必要對中國經濟增長前景、財政可持續性等有所憂慮。



中國財政部5日在網站發文稱，今年以來，面對複雜嚴峻的國際形勢，在全球經濟復甦勢頭不穩、動能減弱的背景下，中國宏觀經濟持續恢復向好，高質量發展穩步推進，尤其是三季度以來，積極變化進一步增多，內生動力不斷增強，經濟增長新動能持續發揮積極作用，預計四季度中國經濟將保持回升向好態勢，中國仍是世界經濟穩定增長的重要引擎，國際貨幣基金組織預計今年中國對全球經濟增長的貢獻率超過30%。

財政部指，與經濟恢復向好的態勢相適應，財政收入保持恢復性增長。前三季度，全國一般公共預算收入同比增長8.9%，其中，全國稅收收入增長11.9%，這得益於今年以來經濟持續恢復、總體回升向好的帶動。

文章稱，財政支出進度合理加快，重點支出保障有力。前三季度，全國一般公共預算支出同比增長3.9%，社會保障和就業、教育、科學技術、衛生健康、農林水等重點領域支出得到較好保障；地方財政收入普遍保持正增長，地方一般公共預算收入同比增長9.1%，近半數地區增速達到兩位數。

文章指，這些事實均表明，中國經濟正在轉向高質量發展，中國經濟增長新動能正在發揮作用，中國有能力持續深化改革、應對風險挑戰。