誠哥預言成真　周凱旋「講到我都有啲驚」　現時投資要自己顧自己

疫情後本港經濟復甦步伐未如理想，恒生指數近日更跌至近16000點水平，不少人看淡本港前景！維港投資聯合創辦人周凱旋出席投資論壇後透露，長和系創辦人李嘉誠早於2021年初曾向她表示，經濟未來處於「山雨欲來風滿樓」，宜延長備用資金。



周凱旋出席一個論壇後見記者。她笑言李嘉誠當時在她身邊「日日講，講到我都有點驚」，周凱旋更表示，誠哥提醒道︰「你（維港投資）咁多portfolio（投資項目），如果2021年12月前唔做好延長runway capital（生命週期資本），就非常可憐，」

雖然當時同事都沒有意識問題的嚴重性，但決定「李生英明」，呼籲所有公司延長備用資金，有80%公司聽從忠告，延長生命週期資本24至36個月，「救佢哋一命。2022年就已經唔得啦，冇聽嘅公司就downround（削減估值）！」

經濟仍在「謹慎路線上」

她解釋，李嘉誠看法證明反向思維（Counterfactual thinking）的重要性，「李先生直情點出時間和死線，係唔容易，所以有唔同聲音係幾咁重要，否則我邊有時間喺度同大家分享，而要在場外為物色沙地機會而hassle（奔波）」

至於李嘉誠認為何時才會「柳暗花明又一村，」周凱旋稱暫時未有提及，「好似仍然在謹慎路線上。」她指外國投資者對香港仍有所保留，現時要謹慎，更以潮州話說「要自己顧自己」。

問到李嘉誠是否仍有看股市成交，她笑言「佢都幾積極」，至於股市流動性不足，她稱現在討論單日高低沒有具體意義，最重要是不要 「Get Stuck(被套牢)」，「我們係咪Stuck？如果唔係，只係過渡期就無所謂，Stuck就係惡夢剛剛開始。」