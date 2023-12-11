德勤料今年港IPO僅集資458億　港交所跌出五強遜印度

德勤中國今日（11日）發表新股市場的表現回顧及其2024年展望，預計明年香港將有至少80隻新股上市，集資1,000億元。



德勤表示，香港新股市場受到美國密集加息、中國經濟復甦低於市場預期、市場估值大削和市場流動性減低等因素打擊，預計今年的表現將為過去20年以來的低位，全年有65隻新股上市，按年減少23%，集資約458億元，按年下降54%。

至於上海證券交易所勢成「全球集資王」，以全年103隻新股、集資2,144億港元，登上全球最大集資額的交易所；而深圳證券交易所將以132隻新股、集資1640億元，排行第2；美國的納斯達克交易所排名第3位；紐約交易所排第4位；印度國家證券交易所排第5；港交所（0388）五強不入，排名第6位。

德勤料明年新股市場轉好。（資料圖片）

料明年新股市場轉好

不過，德勤中國華南區主管合夥人歐振興對明年香港新股市場感樂觀，他指出，香港目前接獲超過多宗上市申請，包括特專科技公司及今年推遲發行計劃大型新股。該行預計，明年香港至少有80隻新股「上馬」，集資1,000億元。

他續指，A股新股市場活躍度將減低，下半年美國息口見頂，來自歐、美、中東資金重新部署亞洲，港交所推出多個資本市場新制度，以及即將推行創業板（GEM）上市制度改革等利好因素，均支持新股市場復甦。另外，内地近期收緊IPO審核流程，限制某些行業在當地上市，將是另一利好本港IPO市場的因素。

德勤中國資本市場服務部上市業務華南區（香港）上市業務主管合夥人呂志宏更估計，2024年大型IPO，包括一間汽車電池公司，料集資額達40至50億美元。