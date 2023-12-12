騰訊微信視頻號電商　今年GMV傳約1000億人幣　商業化成集團戰略

騰訊（0700）旗下微信視頻號電商今年的成交總額（GMV）約為1000億元人幣，據內媒晚點Latepost消息，騰訊擬進一步擴大視頻號電商業務，微信支付團隊或同步加入，完成基礎功能的搭建運營。



視頻號的日活躍使用者數在 2022 年第三季度超越快手（1024）並上線了視頻號小店和原生的資訊流廣告。知情人士向內媒透露，視頻號的商業化在今年也已被騰訊確定為最重要的集團戰略之一。



內媒消息，微信支付團隊也將加入視頻號電商的建設。（資料圖片）

視頻號或成騰訊增長最快業務線 為電商鋪路

據悉目前，視頻號是騰訊增長最快、也最有機會在幾年內創造大收入的業務。在今年第三季度財報會上，總裁劉熾平曾稱，短視頻為直播電商起到了鋪路的作用，在打造好直播電商供應鏈，同相關商家建立聯繫之後，直播電商就能做起來。在今年第二季，包括微信小程序、視頻號、公眾號、企業微信為落地頁的廣告等，廣義上的泛內循環廣告收入已按年增長逾30%，貢獻了超過一半的微信廣告收入。

騰訊曾在2012 年成立電商控股公司

騰訊 2005 年就曾涉足過電商業務，當時旗下拍拍網註冊用戶一度逾 5,000萬人；2012 年，騰訊曾正式成立電商控股公司，同年收購易迅網。但 2014 年，由於不見起色，騰訊最終將這塊業務出售給了京東（9618），轉而通過投資策略扶持京東、唯品會、拼多多等平台。但近來伴隨快手抖音等直播平台興起，騰訊或將再殺回電商領域。