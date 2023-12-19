大行降定期存款利率　ZA Bank卻派加息券　1個月定存年利率10厘

臨近聯儲局今年最後一次議息，芝加哥商品交易所顯示，市場近乎一致（98.2%）料聯儲局將按兵不動，意味此輪加息周期距結束不遠之餘，更預計明年將開始減息。港元拆息近日也略有回落跡象，大型銀行包括滙豐及恒生本月8日也下調定期存款利率，中銀於上周六跟隨，將6個月定期存款利率減至4.4厘。不過，仍有銀行逆市推高息優惠吸納存款，當中虛擬銀行ZA Bank推出加息券額外港元及美元1個月存款高息優惠，起存額分別僅為1港元及1美元。上周二（12日）的1個月定期存款年利率最高為12厘，本周二（19日）1個月定期存款年利率最高為10厘。



眾安銀行ZA Bank，是唯一一間參與仍有銀行逆市推高息優惠吸納存款，當中虛擬銀行ZA Bank 推出港元及美元1個月定存12厘優惠，起存額分別僅為1港元及1美元。（ZA Facebook）

ZA Bank指出從上周二（12日）至2023年12月31日，每逢星期二將於ZA Bank App內派發存款加息券。用戶透過ZA Quest抽扭蛋，可獲得港元及美元存款加息券。如在本周二（19日）當日派發的加息券，予以新資金叙造的港元及美元存款額外年利率為9.9厘，連同基本年利率0.1厘，1個月定期存款年利息為10厘。起存額方面，港元存款額為1至2萬元；美元存款為1美元至2,000美元。

滙豐和恒生於8日將3個月和6個月港元定存息，分別下調0.2厘，至4.5厘和4.4厘，為首批掉頭減定存息的大型銀行。中銀香港周六也跟減，下調6個月定存0.1厘至4.4厘，目前連同3個月定存息均看齊滙豐及恒生，而渣打則繼續維持3個月及6個月定存息於4.5厘。