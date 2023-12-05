定期存款｜中銀7天定期存款年利率達10厘　要進行呢個動作！

本地銀行繼續以高息吸納存款，其中中銀香港（2388）的特優港元定期存款優惠，若客戶透過兌換現有外幣資金開立等值5萬元或以上的7天或1個月「特優港元定期存款（以外幣兌換）」，年利率可高達10厘及4厘。



中銀私人財富等客戶，於該行兌換外幣資金並開立定期存款戶口，存入7天可獲年利率10厘。

中銀指出客戶可以透過分行﹑網上銀行﹑手機銀行﹑專人接聽電話銀行服務等途徑申請。但強調有關優惠只適用於中銀已選用「私人財富」﹑「中銀理財」﹑「智盈理財」或「自在理財」服務的個人銀行客戶。

該行亦指出若個人客戶經網上銀行或手機銀行，以「合資格新資金結餘」1萬元或以上開設6個月港元定期存款戶口，年利率為4.5厘。

其他大型銀行亦推出高息吸納存款計劃，其中滙豐推出「新資金定期存款優惠」，若為尚玉或卓越理財客戶，以1萬元新資金開設定期存款戶口，存放3個月可獲年利率4.7厘月，存款6個月年利率為4.6厘。若為滙豐one或其他客戶，3個月及6個月定期存款年利率分別為4.5厘及4.4厘。

滙豐尚玉客戶以新資金敍造3個月定期存款，可獲年利率4.7厘。

恒生的「新資金定期存款優惠」計劃，客戶透過網上理財﹑電話理財或分行設立定期存款，若以新資金存入3個月或4個月，年利率為4.7厘，存放6個月，年利率為4.6厘。開立賬戶的新資金為1萬元。

渣打指出至今年12月30日，透過SC Mobile App或網上理財，以新資金開立渣打定期存款，存入3個月及6個月，年利率均為4.5厘。開立賬戶的新資金為1萬元。

渣打指出以SC Mobile App或網上理財開立戶口，3個月及6個月定期存款利率均為4.5厘。

其他銀行方面，富融銀行的3個月﹑6個月及12個定期存款年利率，分別為4.6厘﹑4.8厘及4.7厘，不設最低存款限制。此外花旗銀行的私人客戶業務的新客戶，開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值為1萬美元或7.8萬元港元，存放3個月定期存款，最高可享有5.2厘定期存款優惠，存款額為5萬元以上。若開立投資戶口卻並無持有投資產品，3個月定期存款年利率為4.8厘。