金管局指本港拆息或續高企一段時間　籲市民小心管理利率風險

美國聯邦儲備局聯邦公開市場委員會經過一連兩天的會議後，在今天（14日）清晨公布維持聯邦基金利率目標區間於5.25至5.5厘。

當局宣布維持現行聯邦基金利率後，港元拆息繼續回落，其中與樓按相關的1個月拆息更連續第5個交易日下跌，最新報5.40857厘，跌0.21點子。



金管局指出，對於美聯儲的議息結果，市場普遍解讀為息率或已近頂，明年降息幅度較早前預期略增。然而，美聯儲往後的議息決定仍將繼續取決於最新經濟數據及過去一年多持續加息對經濟活動的影響，息率走勢仍存在不確定性，高息環境或會維持一段時間。

金管局指出香港的金融及貨幣市場運作繼續維持暢順，港元匯率保持穩定，而港元拆息在往後一段日子可能仍會處於較高水平。市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應小心考慮及管理利率風險。當局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。

港元拆息全線下跌

其他時段拆息方面，隔夜拆息最新報3.22643厘，跌15.04點子，1星期拆息最新報4.41643厘，跌1.13點子，2星期拆息最新報4.59774厘，跌5.7點子。

中長線拆息方面，3個月拆息最新報5.34417厘，跌0.87點子，6個月拆息最新報5.32649厘，跌0.33點子，12個月拆息最新報5.32577厘，跌0.36點子。