美國議息｜聯儲局宣布維持利率不變　料明年減息0.75厘

美國聯儲局週三（12月13日）公布議息結果，一如市場預期維持利率不變，目前聯邦基金指標利率仍介乎5.25至5.50厘區間，續為美國聯邦基金利率16年來最高。聯儲局點陣圖暗示，明年將會減息減3次，幅度合共0.75厘。



聯儲局最新的點陣圖顯示，明年底聯邦基金利率預期中值為4.6%，低於9月預期的5.1厘；2025年底利率為3.6%，低於先前估算的3.9%；2026年底為2.9%，則與先前估算相同。



聯邦公開市場委員會（FOMC）聲明指出，最近的指標表明，經濟活動成長已從第三季的強勁勢頭放緩。 不過，就業增長雖有所放緩，但仍保持強勁，失業率也維持在較低水準。 通脹在過去一年有所緩解，但仍處於高位。FOMC力求長期實現最大就業和通脹回落至2%，為實現這些目標，FOMC將繼續評估更多資訊及其對貨幣政策的影響。

FOMC预期，2024底GDP增速预期中值為1.4%，低於9月的 1.5%；2025年底為1.8%，與先前估算相同；2026年為1.9%，高於9月預測的1.8%。

這是聯儲局繼11月決定維持利率不變後，再次決定暫停加息。FOMC會後聲明稱，委員們一致同意此次的利率決定。在今年8次決議中，聯儲局進行了4次升息，另外4次維持利率不變。

議息結果公布後 道指升逾200點

聯儲局宣布議息結果後，美股上揚。截至本港時間周四凌晨3時19分，道指報36,788點，升210點或0.57%；標普500指數報4,674點，升31點或0.67%；納指報14,632點，升98點或0.68%。