花旗據報向受重組影響員工提議　若自願離職可獲提前發放部份獎金

撰文：張偉倫
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《彭博》引述消息報道，花旗向部份員工提出若同意自願離職，將獲提前發放部份獎金，並可保留所有遞延股票獎勵。報道又指出員工不能主動提出有關要求，因方案只針對部份因重組計劃受影響的員工。

報道指出花旗高層希望透過向員工發放部份年度獎金，吸引更多員工同時自願離職，而非透過裁員以進行重組。接受提議的員工仍須要接受「避嫌期」要求，即相關員工離職後不可以立即找新工作作。

報道指出有關建議對員工來說，可讓他們有機會鎖定一定比例的獎金，而不用冒著明年初遭裁員風險，因為裁員是不獲發放獎金。一般而言花旗是在每年2月向員工發放獎金。

花旗行政總裁范潔恩（Jane Fraser）於今年9月表示，對該行進行數十年來最大規模重組。（citi group）

花旗行政總裁范潔恩於今年9月宣布，對該行進行數十年來最大規模重組以提升公司效率﹑簡化管理層級。

該行將原本的機構客戶及消費者產品兩大核心部門，分拆為服務部門、市場部門、企業與商業及投行部門、消費者銀行部門，以及財富管理部門。這五大部門的主管將直接向匯報，令其權力擴大。

至於今年11月，《彭博》報道，指花旗宣布整頓管理架構，約10%或相當於300個高級經理職位被裁。該行在聲明中表示，重組涉及困難的行動，但相信是正確的一步。

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