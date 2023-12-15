GEM上市改革明年1月生效　推簡化轉板機制　邱達根：造成弱者越弱

港交所表示，全資附屬公司聯交所有有關GEM上市改革的建議（GEM上市改革）均獲大多數回應人士支持，在稍作修訂後將全部採納，GEM上市改革將於2024年1月1日生效。



聯交所今天﹙15日﹚就有關GEM上市改革的諮詢文件刊發諮詢總結（諮詢總結），該所指接獲58份來自廣泛界別的非重複回應意見，諮詢文件內的所有建議均獲大多數回應人士支持。聯交所將按諮詢總結所述稍作修訂及釐清後實施所有建議。

所採納的主要建議包括：推出新的「簡化轉板機制」，讓合資格GEM發行人轉往主板時毋須委任保薦人進行盡職審查或刊發達到「招股章程標準」的上市文件；為大量從事研發活動的高增長企業增設GEM上市的新「市值／收益／研發測試」；將GEM發行人控股股東的上市後禁售期縮短至12個月；取消強制季度匯報規定，並劃一GEM及主板發行人的其他持續責任。

為實施是次GEM上市改革的《GEM上市規則》及《主板上市規則》修訂將於2024年1月1日（星期一）生效。

邱達根表示。（黃浩謙攝）

邱達根：GEM可能會陷入「弱者越弱」的局面

對於是次「簡化轉板機制」，立法會科技創新界議員邱達根指出，機制本身不能提升GEM的整體質素，股市始終以主板為目標，「表現好的公司轉去主板喺人之常情」，GEM可能會陷入「弱者越弱」的局面，累積質素不佳的公司。

他建議，GEM引入除牌機制，或可要求公司在規定時間內由GEM轉去主板，否則將被除牌，從而實現GEM「汰弱去強」，即淘汰表現欠佳的公司，將優秀的公司轉去主板。與此同時希望企業申請GEM上市的時間能縮短，以幫助企業快速募集資金。