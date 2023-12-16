東方甄選CEO孫東旭被免職　主播董宇輝一篇小作文觸發蝴蝶效應？

新東方（9901）旗下東方甄選（1797）出現高層人事變動。東方甄選通過抖音發出人事任免通知。經董事會決定免去孫東旭執行董事﹑行政總裁職務，從今日（16日）起生效。孫東旭的行政裁職務，由董事長俞敏洪兼任。



近日東方甄選發生主播董宇輝的「小作文」由誰負責撰寫的風波，更導致公司的支持者人數在短短6日內大減200萬。

據內媒報道，董宇輝於12月5日用一段約為700字的小作文，為12月8日至10日的東方甄選「吉林之行」預熱。翌日東方甄選網編在抖音評論區置頂一條評論，講及直播現場用於開場或轉場的「小作文」文案，是由主播﹑文案團隊﹑拍攝團隊及剪接團隊共同完成。

俞敏洪從周六（16日）兼任東方甄選行政總裁一職。 （互聯網）

評論引起董宇輝的支持者不滿，而董宇輝本人在直播談及「小作文」問題時指出﹕「我們那個自稱很了解業務的小編在評論區胡回覆」。不過公司的網絡編輯則指出，吉林宣傳中的文案由文案團隊製作，董宇輝只改當中5個字。

孫東旭疑爆出董宇輝年薪

孫東旭希望平息事件，並於周二（12日）於直播間回應「小作文」事件，指出公司認可董宇輝的貢獻，期間稱董宇輝的年薪「不止網傳的幾千萬（人民幣）」。至周四（14日）俞敏洪指出孫東旭提及董宇輝的薪酬不恰當，當日晚上孫東旭發布短片，對包括提及董宇輝薪酬等事件向網民道歉。

東方甄選周五（15日）收市報26.25元，較上周五（8日）收市價33.65，累瀉22%。