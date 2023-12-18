中國製造不再吃香？　日資最看好市場首2位為印度及越南

地緣政治令外資避險情緒趨增，不僅資金外流，供應鏈也逐步轉移出中國，利好東南亞及新興國家。據外電報道，印度製造業市場發展快速，已連續2年超越中國，成為日本企業最看好的海外市場。看好中國的日資企業佔28.4%，創該調查啟動以來的新低，並首次被越南超越，排名由去年的第2名下滑到今年的第3名。



印度已連續2年超越中國成為日本企業最看好的海外市場。看好中國的日資企業佔28.4%，創該調查啟動以來的新低，並首次被越南超越 。 （Getty）

今年並首次被越南超越

據《日經中文網》報導，這次日本國際合作銀行（JBIC）的調查，以日本的汽車、電機和電子産業等企業為對象，以多選方式調查了日企開展國外業務看好的國家和地區，結果看好印度的佔48.6%，排在第1名。看好的理由最多的是「當地市場今後的增長性」。

日本國際合作銀行調查部負責人指出，印度越來越受期待主要因為「中國投資環境的惡化」等因素，此外印度人口增加及基礎設施的改善也産生了影響。2015年以後，中國曾經是日企最看好或第2看好的市場，但目前出現了中美對立及中國經濟減速等不利因素，導致看好程度下滑。

五光十色的胡志明市（何以諾攝）

逾3成受訪日企看好越南發展

至於今年升至第2名的越南，日企有30.1%看好其市場發展，其從2022年的第4名跳升至第2名。越南在廉價勞動力及優秀人才等項目備受好評，分析認為，雖然當地員工的工資水平年年上漲，但對勞動成本上升的擔憂還很少。