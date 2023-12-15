港IPO集資跑輸印度！　揭產業鏈冰封慘況　2億保薦費14間投行爭食

本港新股市場伴隨大市持續淡靜，歷經2022年、2023年寒冬，IPO「冇錢賺」已見怪不怪。今年不僅上市宗數大減，集資額不足500億，亦創2003年沙士以來新低，包括保薦人、投行、會計師行、律師行及財經公關公司在內的整條IPO產業鏈都大受打擊，更迎來裁員、結業慘況，連「新股女王」鍾絳虹都呻「蝕住做」。



產業鏈繼續凍封，據《香港01》統計，今年前十大新股的保薦人費用約2億元，卻有14家投行參與，一些略具規模的新股，亦吸引數家投行「爭餅仔」。有業內人士透露，不少公司「拖慢」上市，前線負責「搵客」的員工花紅亦受到影響。



上市宗數大減，投行、會計師行、律師行等大受打擊，更有傳個別公司因應市況裁員、削福利，甚至倒閉。（資料圖片）

港股「無人吼」，近三年來恒指持續下滑，近乎腰斬，從3萬點水平跌至17000點水平，主板市盈率失守10倍，一手市場亦拾級而下。港交所數據顯示，今年前11個月共有56間公司在港首次公開招股。

會計師行安永料全年最終有61間公司首發上市，新股數量按年減少19%，集資額更按年大跌近六成至大約413億元，勢創2003年沙士以來新低。同時，今年全球前十大IPO，有4間內企入選，無一自港交所上市。

論全球交易所集資額排名，港交所（0388）排名由因而去年的第四位下滑至今年的第六位，跑輸第五位的印度國家證券交易所。

市況不佳 多隻擬上市新股打退堂鼓

綜合市場數據顯示，今年本港新股市場缺乏「超大型新股」，前十大新股集資總額料為224億元，按年大跌近70%，僅有一間集資53億元的珍酒李渡（6979），問鼎今年IPO「集資王」，而2022年共有3間公司集資額過百億元，該年「集資王」中國中免（1880）集資額更高達184億元。

港交所（0388）行政總裁歐冠昇日前表示，目前港交所正在處理上百間公司的IPO申請，每周都有不少公司找港交所諮詢來港上市事宜。事實上，目前已遞交上市申請的較大型新股包括菜鳥智慧物流、順豐控股、富衛等，市場初步傳出集資額分別為78億元、234億元及62億元，但只聞樓梯響。

事實上，理想很「豐滿」，現實卻很「骨感」。據聯交所資料顯示，截至今年11月底，年內已獲原則上批准，但在申請有效期內沒有上市的宗數達到43宗，由於市況不佳，曾有計劃在港上市的公司紛紛打退堂鼓，例如珠海萬達商管、Big C、富衛等。富衛集團主席馬時亨直言，香港上市手續麻煩，由於現時股市「太殘」不想「賤賣」，因此擱置上市計劃。

由於市況不佳，曾有計劃在港上市的公司紛紛打退堂鼓，包括富衛集團。（資料圖片）

上市Roadshow變No show 有公司提交5次申請

事實上，有任職本地龍頭財經公關公司的人士向記者透露，多間內地公司因市況問題，推遲上市，以往提交一次A1表（上市申請表），通過審核後即可上市，現時IPO進程相當漫長，不少公司「拖慢」上市，待A1表半年期限過後，再次提交表格，形容提交兩次以上已是「家常便飯」，更有甚者提交數目達到5次，意味著IPO進程被「拖慢」兩年。

該財經公關指，儘管現時公司手上IPO宗數不少，但最終能成功上市的公司少之又少。另外市場淡靜，前線負責「搵客」的員工花紅亦受到影響。

值得一提的是，為擬上市公司進行提供財經公關及籌辦國際路演服務的皓天財經（1260）收入大減，中期純利按年減少88%至283.5萬元，當中財經傳訊服務利潤減少26.2%至4,100萬元，國際路演服務虧損擴大至13.8萬元，主要受累於疫情後IPO市場復甦緩慢。

皓天財經中期收入大減，受累於疫情後IPO市場復甦緩慢。（網頁截圖）

產業鏈屢爆裁員、倒閉 持6號牌法團急減

上市宗數大減，財經公關Roadshow（路演）變No show，投行、會計師行、律師行等參與者同樣大受打擊，更有傳個別公司因應市況裁員、削福利，甚至倒閉。

瑞信香港據報減少80%投行員工，亦有傳主理IPO、企業融資及併購的律師事務所「林朱律師事務所將於2024年1月關閉。另外，有消息人士指羅兵咸永道主力進行IPO工作及上市公司負責審計和鑒證員工預放明年年假若的員工，在12月未獲分配工作，將要在今年預支翌年年假「 自行放假 」。

本港四大會計師行之中的羅兵咸永道，被指要求部分員工預支年假。（資料圖片）

香港上市公司商會主席梁嘉彰早前亦表示，本港股市正面臨困境，新股集資額普遍不多，「唔係基金投資者買，係朋友之間互相支持」，屬於「塘水滾塘魚」。她強調，本港金融市場正陷入困境，投行裁員潮持續，大型基金公司停止招聘，更波及律師、會計師行業等多個行業，預計IPO寒冬會持續至2024年。

新股市場呈現萎縮，不單止投行裁員、律師樓倒閉、會計師行削福利，連券商都不得不結業。《彭博》引述港交所數據指，去年共有49家證券商關門，今年亦不遑多讓，累計有30家本地證券商結束營運。

記者翻查證監會持牌法團的統計數據，持有第6類受規管活動類別牌照（就機構融資提供意見）的持牌法團，即為上市申請人擔任IPO保薦人、為公司收併購提供意見的法團，數目由2020年的332間逐年遞減，截至今年9月底已降至303間，在短短三年時間減少29間。

新股市場呈現萎縮，不單止投行裁員、律師樓倒閉、會計師行削福利，連券商都不得不結業。（資料圖片）

保薦人費用僅2億 14間投行瓜分

產業鏈續凍封，皆因今年「餅仔」大縮水，據《香港01》統計，扣除以介紹形式上市、沒有集資的新股，截至今年11月底，前十大新股集資額為224億元，集資淨額為202億元，意味上市開支大約為22億元，佔集資總額一成左右，當中保薦人、包銷商、上市顧問、律師、會計師、估值師、公關公司等齊分一杯羹。

據了解，投行在參與IPO的角色包括保薦人、包銷商、全球協調人、賬簿管理人、聯席牽頭經辦人。當中保薦人的角色在一宗收費為總集資額計的1%，最低收費近200萬元。至於包銷商角色，則可獲分集資額的2%至5%，而全球協調人的佣金在0.5%至1%。意味著今年保薦人能夠獲分當中1%，即2.2億元，卻有14家投行參與。

因此「大雞只能食細米」，一些略具規模的新股，亦吸引數家投行擔任聯席保薦人。以宏信建設（9930）為例，其集資額為16.5億元，但卻聘用了四名保薦人，包括華泰國際、花旗、招銀國際及星展銀行。

根據宏信建設的上市文件，就全球發售而言，公司須向聯席保薦人支付保薦金總額270萬美元（折合相當於1,953萬港元），約為集資額的1.2%，意味著4家投行平均分得488萬元。

認購人數大減 IPO產業鏈下游「蝕住做」

除了財經公關、投行、會計師行，IPO產業鏈下游亦被殃及池魚，有「新股女王」之稱、卓佳香港商務部董事總經理鍾絳虹的團隊收入大減，其工作主要是上市前包括將來自不同地方的實體、EIPO的認購申請一併登記，匯集成一個數據庫，並按照資料進行不記名的抽籤，並分發股票，包括公開發售及國際配售，以至大股東及前期投資者的股票分發等。

鍾絳虹指出，本港新股市況仍然低迷，截至今年11月底共處理了32個IPO項目，較2019年、2020年宗數減半。（資料圖片）

換言之，認購宗數決定其團隊收入多少，鍾絳虹指出，本港新股市況仍然低迷，截至今年11月底共處理了32個IPO項目，較2019年、2020年宗數減半，「招到股先有收入，而家每單都蝕錢，Cover（覆蓋）唔到成本」。

以年內「超購王」中旭未來（9890）為例，超購倍數達103倍，但認購人數僅為17,818人，相較曾受港人熱捧的快手（1024），142萬人的認購人數，可謂是差天共地。

不過，由於不少企業為避免再次核數，會爭取年底前上市，鍾絳虹預期，12月新股市場宗數輕微轉旺，取決於市況。但目前推出市場的新股規模較小，料對本港集資額貢獻不大。