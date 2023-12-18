馬雲新動向！農業品牌「一米八」攻水產養殖　螞蟻前CEO任董事長

阿里巴巴（9988）創始人馬雲成立新農業品牌「一米八」，由阿里前合夥人，螞蟻集團前CEO胡曉明（花名：孫權）擔任一米八農業科技董事長兼首席品質官。據悉，「一米八」的名稱來源於馬雲參與農業的最初想法，是「天底下所有的媽媽，都希望自己的孩子能夠健康成長，身高超過一米八」。



智慧養殖或成馬雲新投資動向

據悉公司經營範圍涵蓋水產養殖、食品銷售、水產品冷凍加工、海上風電相關系統研發等領域。該品牌已經推出貽貝與大黃魚2款國產深遠海蛋白產品，目前已在盒馬、天貓銷售。

資料顯示，公司目前有六位股東，其中，1.8 Meters Technology Holding Limited為實際控制人，持比股例為80%；第二大股東杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司，持股比例為10%，而馬雲持有該公司99%的股權，因此，一米八海洋科技（浙江）被認為是馬雲的新投資動向。

而其實早在2019年，阿里即已成立數位農業事業部，宣稱通過構建數位化新價值鏈路，打通農業產業的「研-產-供-銷-服」。馬雲曾多次出訪日本、荷蘭、泰國等考察農業技術。

阿里前合夥人、螞蟻集團前CEO胡曉明擔任一米八農業科技董事長。（資料圖片）

多位阿里系班底疑似助陣

據悉，此間公司並非「一米八」系的首間公司，天眼查顯示，今年5月，一米八農業科技（海南）在海口成立，為1.8 Meters Technology Holding Limited全資子公司。該公司總經理為龔玉萍、執行董事為丁銘。曾經的阿里系員工，均有同名，龔玉萍或曾為阿里人力資源資深總監，丁銘或曾為螞蟻金服投資部總監。去年9月亦有間名為智農諮詢服務（海口）的公司成立，註冊資本為220萬美元。

而一米八海洋科技公司7月在杭州成立，註冊資本即1.1億元人幣，公司法定代表人為鄧中華。鄧中華被市場認為是《大數據大創新：阿里巴巴雲上數據中台之道》一書的作者，根據當時作者介紹，他在阿里有十年大數據從業經歷。