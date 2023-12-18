蔚來再獲阿布扎比機構注資　追加22億美元　美股盤前急漲近一成

蔚來（9866）宣佈，已與總部位於阿布扎比的CYVN Investments訂立股份認購協議，CYVN將投入現金22億美元，以每股7.5美元作價，認購2.94億股公司新發行A類普通股。



CYVN的多數股權，為阿布扎比政府擁有，交易後CYVN將持有蔚來已發行及發行在外股份總數的約20.1%。蔚來（美股：NIO）盤前急升9.5%，現報8.74美元。



蔚來（美股：NIO）盤前急升9.5%，現報8.74美元。（資料圖片）

今年中已獲逾10億美元注資

蔚來今年7月，已獲得來自CYVN的7.385億美元戰略性股權投資。此外，CYVN從騰訊(0700)的一間聯屬公司，購入蔚來的若干A類普通股，總代價為3.5億美元。

蔚來創始人李斌表示，隨着資產負債表的加強，蔚來已做好充分準備，強化品牌定位，提升銷售和服務能力，並對核心技術進行長期投入，堅信將進一步鞏固其在汽車行業轉型中的領先地位。

CYVN Holdings董事長兼董事總經理Jassem Al Zaabi則表示，這筆投資表明，CYVN對蔚來在全球智能電動汽車行業的獨特定位和競爭力充滿信心，並支持其在產品創新、技術突破和國際市場拓展方面的努力。