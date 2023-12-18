MPF｜GUM指上月美股基金錄12.28億元淨流入　另再有保證基金停運

強積金顧問公司GUM指出，上月環球股市反彈，「固定收益基金」錄得27.8億元轉出，「股票基金」則錄得21.3億元轉入，混合資產基金則錄得6.5億元轉入。



GUM又指出繼上月信安終止3隻保證基金後，東亞（強積金）集成信託計劃及BCT強積金策略計劃，亦取消計劃中的「保證基金」。若成員在月底前未轉出資金，相關資金將會轉移至同計劃內的「預設投資策略-65歲後基金」，因此增加當月資金變動。GUM指出目前市場上仍有9隻「保證基金」。

GUM亦指出11月美股基金錄得淨流入12.28億元﹑港股基金（追蹤指數）錄得淨流入5.84億元，其他股票基金錄得淨流入5.49億元。同時保證基金於當月錄得25.18億元淨流出，混合基金（80%至100%股票）錄得6.95億元淨流出，亞洲股票基金錄得3.76億元淨流出。

GUM 策略及分析師雲天輝指出:「11月強積金資產轉換至美股和預設投資策略，主因相信是11月股票反彈強勁，尤其是歐美市場。市場憧憬通脹受控而聯儲局能提早減息，令股債雙揚，美股更挑戰全年高位。反而中港市場則較為失色，恒生指數仍然徘徊在16700點。期內國際評級機構穆迪調降香港的評級展望至「負面」打擊投資者信心，加上內房危機仍未解決，令港股反彈乏力，但香港市場仍然處於低估值，惟需要時間重建投資信心。」他提醒，強積金成員應根據風險承受程度和投資目標進行資產配置，避免過度轉換基金組合。