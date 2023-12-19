聯儲局官員就減息預期降溫　美銀卻上調明年當局降息幅度至1厘

聯儲局多名官員先後發言，為市場人士的減息預期降溫。芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比明言，就市場人士對最新發表的點陣圖出現巨大反應感到意外，又問及「是否只是在想我們終於說出他們想聽的話水」，補充聯儲局不應基於其預期中的市場反應來採取行動。



古爾斯比又指出市場人士對聯邦公開市場委員會（FOMC）的工作方式有些誤解，指當局不會對未來的具體政策進行臆測性辯論。他亦指出通脹「顯著」改善，但仍未回落至目標水平，認為目前市場人士消化減息幅度超出季度經濟預測。

至於克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特表示，市場對明年提前減息的押注有點超前。雖然市場人士很關注，但下一階段要考慮的不是何時減息，關鍵是要弄清楚貨幣政策應在多長時間內保持在限制性水平，以便令通脹持續、及時回落到2%目標水平。

三藩市聯儲銀行總裁戴利則表示，鑒於今年通脹的下降程度，明年開始考慮減息是妥當之舉，但現時揣測減息時間仍為時過早。

美國聯儲局（Getty）

美銀料聯儲局明年減息1厘

不過市場人士卻另有看法。美國銀行修訂對明年聯儲局利率預測，預料聯儲局明年3月起每季減息一次，每次減幅為0.25厘，合共減息一厘。該行之前的預測，為明年聯儲局將減息3次，合共減息0.75厘。

據以Michael Gapen為首的美銀經濟師團隊最新預測，聯儲局將於明年3月﹑6月﹑9月及12月各減息一次，每次減息0.25厘。該行同時上調明年美國經濟增長預測，由原來預期的0.6%上調至1.2%，以反映消費開支強勁增長。

Michael Gapen指出從美國最近公布的經濟數據，反映出經濟增長溫和，聯儲局壓抑通脹的進度良好，當局最新一份議息聲明亦提供引證。