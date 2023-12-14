美國聯儲局停加息　中原陳永傑︰明年首季樓市將現成交量小陽春

美國聯儲局今凌晨進行議息， 全員一致通過維持利率不變，為加息11次以來，連續三次暫停加息，而聯儲局點陣圖暗示明年減息三次共0.75厘。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國最近三次議息都不加息，確立了美息見頂的訊號。陳永傑表示，上述息口走勢將為香港樓市打下強心針，料明年首季將先出現成交量小陽春。



美國加息周期由2022年3月開始，當時中原城市領先指數CCL報180.75，相較最新報的150.71，下跌了16.6%。

陳永傑續指，息口是買家入市重要考慮因素，相信今次聯儲局三度不加息，並預測明年將會減息，可見息口見頂訊號明確，相信部份投資者將把握現時樓價低的機遇，偷步入市，加上政府放寬樓市辣招，亦有助吸引投資者重投物業市場。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（黃寶瑩攝）

值得留意的是，自十月下旬港府放寬樓市辣招之後，一二手成交增長明顯。以一手為例，12月首13日，已錄得逾770宗一手成交，較上月同期增135%。較10月同期未減辣前更上升7倍。

陳永傑相信，政府減辣的誘因，再加上昨日聯儲局表示明年減息的預測，將有助樓價加快尋底，成交量將率先被推動，料一如過去兩年，首季將出現成交量小陽春，料首季一二手成交有望增加30%。