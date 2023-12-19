日央行維持負利率　每百日圓兌港元應聲挫0.5%　日股勁升近400點

日本央行於周一（18日）及周二（19日）舉行議息會議，並剛公布議息會議結果。日央行宣布維持現行貨幣政策，即金融機構存放在央行的款項利率為負0.1厘，同時會透過向市場買入債券方式，促使10年期國債孳息率處於零水平附近。央行亦指出視10年期國債孳息率處於1厘為參考，以鼓勵形成孳息曲線，並強調會繼續買入不同年期債券作為市場操作。



議息結果公布後，美元兌日圓（日元）上揚，最新報143.42，升0.48%；每百日圓兌港元最新報5.436，跌0.55%。

日本股市方面，日股重上33000點，最新報33153點，升394點。

日央行於議息聲內指出，當地經濟溫和復蘇，惟海外經濟復蘇步伐緩慢。雖然出口及工業生產受到海外經濟體影響，主要是受到供應限制影響。央行又指出企業盈利及經營氣氛正在改善。與此同事企業固定投資處於溫和增長趨勢，就業及僱員薪酬有溫和改善。

央行又指出縱使受到物價上揚影響，但是私人消費保持溫和增長。物業投資方面，則處於相對疲弱走勢月，整體公共投資近乎持平。金融市場狀況較為擴張性。物價方面，由於政府推出措施壓低燃料價格，促使消費物價指數按年升幅放緩，惟仍處於3%左右。

東京晴空塔（Ryota Atarashi）

央行指出由於國內外經濟及金融市場存有高度不確定性，會耐心地延續寬鬆貨幣政策，以應對經濟活動進展﹑物價及金融狀況。重申是致力將通脹穩定在約2%水平。央行指出會延續質化及量化寬鬆貨幣政策，並配合孳息曲線控制（YCC）措施以實現物價穩定目標。同時會在扣除生鮮食品後的物價水平持續高於2%前，繼續擴大貨幣基礎。

央行強調會維持企業及金融市場穩定性，若有須要會即時採取寬鬆措施。