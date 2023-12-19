內地連續2個月陷通縮　發改委料明年CPI溫和回升

內地連續兩個月按年物價走勢處於負值，其中11月居民消費價格指數（CPI）按年0.5%，為3年來最大單月跌幅。對於明年物價走勢，發改委新聞發言人李超指出，將進一步提高投資效率及有效性，推動消費穩定增長。隨著輸入性﹑周期性及季節性因素有所改變，基數效應逐步減弱，商品服務需求持續恢復，預料內地明年CPI將溫和回升。



李超指出今年首11個月，食品價格與去年基本持平，漲幅為近10年較低水平，主要是受輸入性、周期性、季節性等因素疊加影響。其中豬肉、蔬菜等價格去年基數較高、今年高位回落。從近日情況看，隨着「兩節」臨近，市場需求季節性增加，生豬、豬肉價格略有回升，後期可能繼續有所回升。

2020年12月31日，湖北省武漢市，居民在一條以香腸聞名的街道上購買豬肉。

她又指出工業企業利潤已連續3個月保持按年正增長，超過七成行業利潤有所改善。從需求端看，主要是內需恢復拉動企業收入增長；從供給端看，主要原因是企業單位成本不斷降低。

李超表示，下一步將全面貫徹落實中央經濟工作會議精神，加大宏觀調控力度，鞏固和增強經濟回升向好態勢，着力擴大國內需求，以科技創新引領現代化產業體系建設，加快新舊動能轉換，為工業企業效益持續改善夯實基礎。同時持續強化工業形勢監測分析，及時發現工業經濟運行中的苗頭性、傾向性、潛在性問題，做好預研預判和政策儲備，切實推動工業經濟高質量發展。