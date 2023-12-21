鮑威爾放鴿多名儲銀總裁放鷹　聯儲局線人撰文指立場令人一頭霧水

聯儲局主席鮑威爾於上周三（13日）議息會議後記者會上，透露在議息會議上曾商討減息，隨即引發市場人士對當局明年減息的憧憬。其後多名聯儲局官員對鮑威爾的鴿派說法降溫。有「聯儲局線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos於周三（20日）撰文，指出鮑威爾的言論及多名聯儲局官員的說法，予人當局的態度屬曖昧不明，市場人士亦因而感到「一頭霧水」。



Nick Timiraos指出在過去一年鮑威爾的口風相當緊密，擺出一副與通脹進行曠日持久搏鬥的態度。隨著美國通脹升幅放緩，當局在今年最後一次議息會議上態度似有軟化跡象，甚至鮑威爾明確提出「已開始討論減息」的言論。頓時刺激美股﹑債市及商品市場出現狂歡式上漲。

文章進一步指出，可是多位地區聯儲銀行總裁其後指出，通脹尚未回落至升幅為2%的目標水平，當局仍會保留將息率維持在更長時期，以及更高利率的選擇。他亦指出當局立場曖昧，減息時機及幅度難以預測，令市場感到迷惑。

哈克指聯儲局應減息 卻非要即時行動

此外今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有投票權的費城聯儲銀行總裁哈克（Patrick Harker）接受媒體訪問時表示，當局應該減息，但並非屬於立即須要採取的行動。

哈克指出商界目前面對的最大挑戰是資金成本高昂，關注重點是聯儲局準備開始減息，但局方無須急於行動，直至合適時機才應開始減息。

哈克重申，不排除聯儲局須要再加息的可能性，端視最新數據而定，他傾向支持當局暫時維持利率不變。

哈克亦指出，數據反映美國經濟增長放緩，但實際放緩速度可能更快。