證監會稱「EAsyGOld Trend」及「EAsyGOld Plus」為非認可產品

證監會今天（21日）就一項非認可投資產品告誡公眾，當中涉及一個名為「EAsyGOld TrendTM」及「EAsyGOld PlusTM」的黃金差價合約自動交易系統。



證監會指出該產品並未獲認可向香港公眾發售，及涉嫌違反《證券及期貨條例》。

證監會注意到，該產品是由管理一個名為「EAsyGOld自來金」的Telegram群組（https://t.me/easygogold） 及一個Instagram公眾帳戶（https://www.instagram.com/easygold_hk） 的團隊操作，並透過Telegram和Instagram上的公眾帳戶及頻道，以非常高的每月目標回報率（40%-80%） 進行推廣。 「EAsyGOld自來金」的團隊亦設立另一個Telegram帳戶（https://t.me/EAsyGOld_Admin） ，以招攬公眾投資於該產品。

證監會指出有關產品和其相關資料已在2023年12月21日登載於可疑投資產品警示網頁上。

證監會告誡公眾切勿投資於任何非證監會認可的投資產品。由於該等產品不受規管，故產品的投資者不會獲得任何保障或受到的保障非常有限，並可能會損失其全部投資。證監會亦再次提醒投資者應謹慎對待那些看來「好得令人難以置信」的投資機會，及在作出投資決定時應保持警惕。

調查仍在進行中，證監會將就任何違法行為採取適當行動。