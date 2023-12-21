Mox Bank客戶做定期存款獲Asia Miles里數　存呢個金額可以飛東京

虛擬銀行Mox Bank推優惠吸引存款。該行宣布從今日（21日）起至明年2月，客戶每以50萬元新資金開立24個月定期存款，可即時獲得37.5萬「亞洲萬里通」里數，相當5張往來香港至東京的商務客艙機票，或2張往返倫敦的商務客艙機票。



該行指出客戶最多可以開立5筆定期存款，以賺取「亞洲萬里通」里數。每筆存款上限為100萬元。

該行又指出，若客戶以新資金12.5萬元開立一筆6個月定期存款，可即時獲得2.5萬「亞洲萬里通」里數，有關里數可以兌換成一張往來香港至東京的經濟艙機票。

若客戶以新資金12.5萬元開立12個月及24個月定期存款，可即時分別獲得5萬及9.375萬「亞洲萬里通」里數。詳情可以參考Mox Bank官方網頁。

東京晴空塔（Ryota Atarashi）

客戶可以選擇收取現金利息

該行亦指出，若客戶未有計劃旅行亦可以選擇收取現金利息，6個月或以上定期存款的現金利息，同樣可以即時發放。6個月﹑12個月及24個月的定期存款年利率，分別為4.6厘﹑4.25厘及3.8厘。

不過該行亦提醒，若客戶要求在到期日前提取存款，其提前獲取的利息及已存入客戶的「亞洲萬里通」里數等值金額，會從定期存款本金中扣除。