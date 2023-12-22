遊戲股爆股災！　一紙意見稿蒸發騰訊3700億市值　網易暴瀉25%

國家新聞出版署發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》引發遊戲股爆災，截至今日收市，遊戲股中五隻主要股份累計市值蒸發5,032億元。其中素有股王之稱的騰訊（0700），今日收跌12.3%報274元，全日成交額405.7億元，盤中低見263.6元，跌幅最大達16%。公司當前市值25561.4億元，一日內市值蒸發約3700億元。



跌幅更處重災區的網易（9999），今日收跌24.6%報122元，全日成交額67.9億元，盤中低見116.1元，跌幅最大達28%。公司當前市值4149.5億元，市值蒸發約1313億元。換言之，兩大手遊股市值蒸發逾5,000億元。



騰訊昨日市值尚可高觸近3萬億元。（資料圖片）

此外，遊戲板塊其他相關股份同樣愁雲慘淡。嗶哩嗶哩（9626）收跌9. 7%報80.3元，全日成交額8.4億元，市值蒸發35.3億元。中手游（0302）跌16. 8%報1.2元，全日成交額4,020萬元，市值蒸發6.6億元。心動遊戲（2400）跌19%報9元，全日成交額1.4億元，市值蒸發10.1億元。

不得設置每日登錄、首次充值等誘導性獎勵

今日午間，國家新聞出版署發佈《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見。其中提到，網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵。網絡遊戲出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行爲。所有網絡遊戲須設置用戶充值限額，並在其服務規則中予以公示，對用戶非理性消費行爲，應進行彈窗警示提醒。消息一出，遊戲股方接連「高台跳水」，急瀉不止。

胡錫進稱相信文件的善意，但值得出文件的部門進一步評估。（資料圖片）

胡錫進：文件對剛回暖的股市「澆冷水」 籲官方再評估

《環球時球》前總編胡錫進在微博發文指，作為「老黨員、老新聞人」，相信有關部門出台文件是善意的，是希望解決實際問題，但「股市剛有的一點回暖又被澆了冷水，其造成的利弊關係，以及是否應該採取措施緩釋衝擊，值得出文件部門進一步評估」。有內地網友對此辣評稱，「那不是冷水，是冰雪大世界」。