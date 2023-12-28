小米汽車今揭秘　雷軍十年前曾晤馬斯克取經　微博一周4次提Tesla

小米（1810）今日（28日）下午2時，於北京舉行汽車技術發布會，公司創始人雷軍選定發佈會召開日期，恰是其立下「軍令狀」，官宣造車的第1000天。然而細數雷軍的造車夢，遠不止千日之短，早在2013年，雷軍便兩次前往矽谷，拜會Tesla的創始人馬斯克（Elon Musk），並試駕了Tesla，當時他已表達對於電動車的極大興趣，時至今日實在可謂「十年一覺造車夢」。



雷軍十年前晤Elon Musk受啟發

早在2013年與馬斯克會面時，雷軍就表示，和其他矽谷老闆見面聊商業話題不同。他見馬斯克純粹是因為興趣，想了解其神奇得近乎「反常識」的想法。雷軍文中憶述，當年遠赴美國取經，曾問馬斯克一個問題，「如果你的車死機（hang機）了，要怎麼辦？」

馬斯克的回答是，「現代智能系沒有不死機的，只是機率大小而已。沒關係，重啟就好。」同時馬斯克又指，車的方向控制系列仍採用傳統體系，駕駛操控沒有交給電腦控制，智能系統只會控制導航、門窗等，因而影響有限。而時至今日，小米汽車據報已成功通過一些特定的複雜路況中的自動駕駛測試，但目前Tesla還通過不了，部分技術可謂已經「反超前」。

雷軍於2013年，在個人公眾號發文《Elon Musk是個酷同學》，造車夢或於十年前種下。（雷軍公眾號圖片）

一周內微博四次提及Tesla

而在周日（24日）開始，雷軍每日密密發文，為今日小米汽車技術發佈會造勢。短短一周不到的時間，雷軍已分別以3次文字、1次視頻演講的形式，提及Tesla。在官宣造車1000日時，雷軍回顧了2021年3月底「為小米汽車而戰」的發佈會，視頻第一個鏡頭即分享2013年與馬斯克的會面情況，表示當時已成為Tesla的車主。而在過去數年間，也投資了約10家電動車相關的公司，始終非常看好這個行業。雷軍更直接點名，希望在智能化上可以媲美Tesla Model S。