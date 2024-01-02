新能源車企2023年銷量成績單一覽　小鵬高開半成　理想下跌不理想

新能源車企齊派2023年銷量成績單，其中比亞迪（1211）全年新能源汽車銷量約302.4萬輛，按年增長62.3%。理想（2015）全年共交付37.6萬輛，按年增長1.82倍，且累計交付量超過60萬，公司稱是累計交付量最高的中國「新勢力」車企。

車股今年開市表現各異

汽車板塊今日「幾家歡喜幾家愁」，比亞迪今日高開1.1%報216.8元，小鵬（9868）則強勢漲4.1%報59.1元，現更顯漲勢升幅有5.5%，吉利（0175）高開0.7%報8.7元。

相較之下，蔚來（9866）低開1.2%報72.8元，理想（2015）低開0.2%報146.8元，現跌幅更擴大至3.7%，銷量最為理想，股價卻最不「理想」。

新能源車企齊派2023年銷量成績單，蔚來全年共交付約16萬輛汽車。﹙資料圖片﹚

比亞迪全年銷量按年增逾六成

具體而言，比亞迪全年新能源汽車銷量約302.4萬輛，按年增長62.3%。12月新能源汽車銷量34.1萬輛，按年增長45%。

蔚來全年共交付約16萬輛汽車，按年增長30.7%，累計交付量約45萬輛。12月交付18,012輛汽車，按年增長13.9%；第四季交付50,045輛汽車，按年增長25%。

小鵬汽車全年交付14.2萬台，按年升17%，歷史累計交付突破40萬台大關。12月共交付新車20,115輛，按年增長78%；第四季交付突破6萬，按年增長1.7倍。

理想全年共交付37.6萬輛，按年增長1.82倍，理想汽車累計交付量超過60萬輛。12月交付新車50,353輛，按年增長1.37倍第四季共交付13.2萬輛，按年增長1.9倍。

吉利汽車旗下電動品牌極氪全年交付量11.9萬輛，按年增長65%。12月交付13,476輛，按年增長18.9%。