美銀分析師提出美股9大潛在風險　籲買認沽期權對沖科技股下挫

美股去年表現突出，其中反映科技股走勢的納指更急升逾4成。縱使美股去年走勢一帆風順，惟有分析師認為2024年或存暗湧，更提出今年市場上有9大「黑天鵝」情況須留意。



美銀證券分析師Benjamin Bowler指出，今年美股有9大下跌風險。其中一個風險為美國聯儲局過早結束緊縮政策，通脹捲土重來。他指出當地通脹於今年內意外地重新加速或難以降溫，為明顯風險，或導致聯儲局於年內重啟加息。

另一個風險則是市場過度樂觀，惟經濟難重回至疫情前。美銀分析師指出即使經濟數據及利率顯示為後疫情時代的新境況，可是外匯市場﹑部份股票及信貸市場卻認為美國經濟已回復至疫前水平。這份過度樂觀預期本身已屬風險。

美銀分析師亦指出，高利率滯後效應仍未顯現為其中一個市場風險。該行指出早於2005年發表的研究指出，權益資產波動性滯後於短期利率於2年，這種關係至今仍成立。由於聯儲局從2022年開始加息，減息或會在2024年進行，意味著波動性於2024年上升，至2026年才會見頂。

圖為蘋果（Apple）2023年9月12日在公司總部展出的iPhone 15 Pro。（Reuters）

直指7大科技股估值太高

去年美股攀升的主要動力，來自Google母公司Alphabet﹑微軟及蘋果等7隻科技股。美銀指出無疑人工智能對經濟生產力將產生深遠影響，可是從歷史來自最初的狂歡式反應往往屬誤導，而泡沫往往須在蕭條及最後贏家誕生才消退。該行認為蘋果等7大科技股估值太貴，一旦泡沫破裂或引發股市崩潰，又建議投資者買入標普指數的認沽期權，以對沖科技股下挫的風險。

此外主權債危機再次浮現﹑地緣政治危機加劇﹑末日期權引發波動性末日，以及美國經濟衰退出現時，一旦殺過市場人士措手不及，會對市場帶來毀滅性衰退等，均屬今年潛在美股風險事件。