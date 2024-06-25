MPF強積金2024回報│上半年人均賺$1.3萬　即睇十大表現最好基金！

每個打工仔都要供強積金（MPF），自然也會關注自己所投資組合的回報表現。強積金研究機構積金評級預計，由年初至6月20日，強積金累計收益約6.02%，打工仔人均賺13,200元！「01研數所」另外整合逾400隻MPF成份基金的回報數據，方便讀者了解哪些基金表現最好、長期回報趨勢、股票或債券等資產的綜合表現等，至於你的投資收益又能否「跑贏大市」？以下即看最新一期數據！



積金評級估算，強積金6月份至今投資回報約1.59%（截至6月20日），推算打工仔人均獲利約2,600元，預計第二季至今累計回報約3.46%，是強積金連續第三個季度錄得正回報。

至於年初至今強積金累計收益約6.02%，打工仔人均收益約13,200元，投資收益主要來自本地和海外股市；若月底能達此目標，這將是強積金自2019年以來最佳的上半年表現。

強積金1年或以上年期回報表現

中長期回表報表現方面，參考強積金基金平台截至2024年5月31日數據，1年期累積回報表現最好的10隻基金分別是：

1. 海通MPF退休金 - 海通環球分散基金 - T類別（31.8%）

2. 海通MPF退休金 - 海通環球分散基金 - A類別（31.67%）

3. 宏利環球精選（強積金）計劃 - 宏利 MPF 北美股票基金（28.88%）

4. 宏利環球精選（強積金）計劃 - 宏利 MPF 日本股票基金（27.51%）

5. 友邦強積金優選計劃 - 美洲基金（25.85%）

6. 友邦強積金優選計劃 - 北美股票基金（25.74%）

7. 信安強積金計劃800系列 - 信安美國股票基金 - D類單位（25.74%）

8. 恒生強積金智選計劃 - 智優逸北美股票追蹤指數基金（25.63%）

9. 滙豐強積金智選計劃 - 智優逸北美股票追蹤指數基金（25.63%）

10. 信安強積金計劃800系列 - 信安美國股票基金 - I類單位（25.5%）

需要注意的是，過往投資表現數據未必是未來投資表現的可靠指標。

強積金過往投資表現數據未必是未來投資表現的可靠指標。（資料圖片）

綜合分析不同資產的表現，近1年美國股票基金、環球股票基金、日本股票基金表現較佳，最高1年期回報率均達到25%以上；而債券基金同期表現則較遜色。

至於比較不同強積金計劃，海通MPF退休金、宏利環球精選（強積金）計劃，均有個別基金於近1年期錄得逾28%的回報率，不過宏利環球精選計劃同時也有基金錄得8.9%的損失。