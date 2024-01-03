蜜雪冰城上市路！從草根到躋身富豪榜　竟靠一曲「洗腦歌」？

「蜜雪冰城」強勢攻港，近日在旺角首開在港分店探路後，昨晚（2日）已快快遞交招股書，擬於主板上市。5蚊雪糕，9蚊檸檬水，15蚊雪頂咖啡......不少市民因其價格平過「茶記」，而心甘情願大排長龍。然而，由河南鄉村走出來的「蜜雪冰城」創始人張紅超兩兄弟拿著3000元（人民幣，下同）創業金，從默默無聞的草根，到年收入過百億，轉身殺入胡潤富豪榜躋身頂流，所挾的竟是三年前的一曲「洗腦歌」？



蜜雪冰城的上市路。（招股書截圖）

手握3000元創業金 靠刨冰起家

生於河南鄉村一個貧困家庭的張紅超，初中畢業後他就想創業，先是養殖鵪鶉，再是養兔子、種桃樹、種山藥等。1995年，他來到鄭州市求職，找不到理想工作，於是再度燃起創業念頭。

他發現，鄭州街頭在炎炎夏日找不到一家刨冰店，因此瞄準商機，回鄉拜師學做刨冰，以奶奶的3000元積蓄作為資金創業。於1997年，他僅用一台自製的刨冰機，開啟了在現製飲品領域的創業之路。兩年後，其弟弟張紅甫加入支持，兩人將店鋪改名為「蜜雪冰城」。

張紅超傳曾試過養殖鵪鶉、兔子，種植果樹等多種方式創業。（網絡圖片）

1蚊雪糕發跡 1年變出26間分店

張紅超將農村的刨冰技藝反攻打入城市，甚至在創業數年間專注三線城市開店，甚至打出「我不嫌你窮，你別嫌我low」的口號，闖出一番小成就。但其後兩兄弟發現，刨冰在夏季生意甚佳，但一到冬天就沒人光顧，為突破刨冰季候性的局限，2000年，他甚至一度將「蜜雪冰城」改為「蜜雪冰城家常菜館」，同樣走平價路線，頗受食客歡迎，令他踏上小康之路。

直至2006年，當年一款彩虹色的火炬雪糕突然熱賣，但價格將近20元。張紅超研發調試後，成功複制，但定價只為2元。而憑藉菜館的消費憑證更只售1元，立即引得顧客蜂擁而至，甚至成為店內「王牌產品」。2007年，他果斷放棄菜館，選擇單獨經營雪糕生意，接著他又研發出4元的鮮榨檸檬水、3元的凍咖啡等特色飲品， 蜜雪冰城正式成為冷飲店，當年內擴張了26家分店。

蜜雪冰城「洗腦歌」營銷成功

其實，「蜜雪冰城」的平價路線其實從未改變，而內地市場亦從不乏以低價著稱的小店。2018年，茶飲業「喜茶」、「奈雪的茶」（2105）等高手林立，更令「蜜雪冰城」處於捱打狀態。「蜜雪冰城」異軍突起，實則起源於2021年，集團以美國民謠「哦，蘇珊娜！（Oh,Susana!）」重新填詞發佈主題曲，其為人的熟悉旋律，以及全曲只有一句歌詞「你愛我，我愛你，蜜雪冰城甜蜜蜜」，反復循環極為「洗腦」，在網上引起一眾年輕人熱議。

此外，主題曲中雪人形象的吉祥物「雪王」，經常以人性套裝玩偶的形象出現，並前往其他具有玩偶的店鋪四處「挑釁」，自發宣傳，更令「蜜雪冰城」廣受關注。

救災賣力「愛國」形象得人心

而正在「蜜雪冰城」一炮而紅後的一個月，當年7月20日河南發生特大暴雨，引發嚴重洪澇災害。作為本土品牌的「蜜雪冰城」更率先捐款3480萬元，獲得內地網友一致好評，大讚其知恩圖報，為家鄉出力，同時呼籲大家購買「蜜雪冰城」產品，以購買力支援其「回血」，終令「蜜雪冰城」在內地茶飲業企穩陣腳。

屢爆食安問題 曾被揭飲品有蜘蛛、原料過期

不過，儘管「蜜雪冰城」營銷成功，時至今日更變出3.6萬家分店，但近年來其官非亦不斷，最為關注的莫過於食品安全問題隱患。今年9月，「蜜雪冰城」鄭州分店被顧客曝光，從其中喝出蜘蛛，引發熱議。

《香港01》查閱「中國市場監管行政處罰文書網」，更合計檢索出有關集團的15篇處罰文書。其中2022年，哈爾濱市監局揭發「蜜雪冰城」分店所使用的乳酸菌飲料、代用調味茶等原料過期，最終處罰為5萬元，為15宗行政處罰裡所處罰的最高額度。除此，其餘食品安全處罰亦包括店員健康狀況不符資質、經營條件變化而不申報等。此外，依據「中國裁判文書網」所披露的內地法院裁判書，「蜜雪冰城」更捲入商標侵權、勞動爭議等案件中。