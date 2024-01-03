蜜雪冰城赴港IPO　靠9蚊檸水年收過百億？　背後賺錢原來靠……

以低價作為賣點的內地連鎖茶飲品牌「蜜雪冰城」最近攻港，首間分店插旗旺角，市傳月租達20萬元。若以9元一杯的檸檬水計算，未計及「燈油火蠟」及員工支出，每月日日「開足工」，亦要月賣2.2萬杯，平均每分鐘賣1杯，才能勉強「打和」。



不過，「蜜雪冰城」可能意不在此。與其兢兢業業賣檸水「搲真銀」，倒不如上市集資「搵快錢」。集團昨日（2日）已向聯交所遞交上市申請，招股書業績相當斐然，去年首3季勁賣58億杯飲品，吸金力可謂相當強勁。但「蜜雪冰城」背後賺錢方程式，原來並非單靠平價吸客。其發展加盟店，賣原材料賺錢，才是變出百億收入關鍵所在。



有「奶茶界拼多多」之稱的「蜜雪冰城」單靠一個「平」字，在內地競爭激烈的茶飲市場中脫穎而出。近日殺到香港，同樣以低價作招徠，一杯冰鮮檸檬水只需9元，珍珠奶茶亦只需16元。旺角門店開業首日，旋即吸引大批市民大排長龍。

「蜜雪冰城」據報曾嘗試在內地深交所上市，惟市傳當時中證監對核准制下的主板申報進行行業限制，最後只能放棄A股上市，改為赴港上市。而公司早前不惜工本，在旺角高調開店，如今看來，似是為了在港IPO前率先「造勢」，打響名堂。

▼12月18日 蜜雪冰城香港首分店旺角開張大排長龍▼



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去年首3季勁賣58億杯飲品 收入激增46%

據招股書顯示，「蜜雪冰城」去年首9個月以終端零售額計，中國市佔率11.2%，以飲品出杯量計則高達32.7%，期內賣出58億杯。倘若售出的每杯是最低價的檸檬水（內地售價：6元），營業額亦能達348億元（人民幣，下同）。

而去年首9個月收入153.93億元，按年升46%；盈利24.01億元，增長48.48%。以此計算，集團純利率為15.6%。

「蜜雪冰城」實現快速發展的根本原因，並非單靠低價，加盟模式才是核心所在。（盧翊銘攝）

靠加盟店做大 賣原材料賺錢

然而，「蜜雪冰城」實現快速發展的根本原因，並非單靠低價，加盟模式才是核心所在。其招股書顯示，截至2023年9月30日，公司超過99.8%的門店為加盟門店，其餘為自營門店，擁有超過1.6萬個加盟商夥伴，通過加盟模式發展的門店約3.6萬家分店，較2021年底的1.9萬家分店，增長逾80%。當中三線及以下城市佔比最多，足有1.8萬家，佔整體56.9%。

據「蜜雪冰城」網頁介紹，其加盟費按城市級別分類，每年7,000元至1.1萬元，另有日常管理及運營指導費、設備費及其他費用，基本上開業整體預算約21萬元。然而其加盟店雖多，但公司僅有2%的收入，來自於加盟費和相關服務費，當中分店更不需分成。

與依靠加盟費用為主要收入來源的企業不同，「蜜雪冰城」招股書指出，絕大部分收入，其實是來自於向加盟門店銷售商品（主要為食材、包装材料）及設備費用。當中，在2021年度其商品銷售達到94.6億元，佔總收入91.4%，至2023年首9個月商品銷售已進一步達145億，佔總收入94.3%。當中商品銷售在不足4年間，增幅已達53.3%。

「蜜雪冰城」招股書指出，絕大部分收入，其實是來自於向加盟門店銷售商品。

自營店毛利率極低 競爭對手上市後股價插水

換言之，「蜜雪冰城」歸根究底，是依賴於原材料的售賣而賺至盤滿砵滿。該公司擁有總佔地面積67萬平方米的生產基地，並擁有自主運營的倉儲體系和配送網絡，去支持內地茶飲行業內廣闊的門店佈局，正正是其最大優勢。

不過，面對內地的茶飲行業競爭激烈，「蜜雪冰城」直言，可能對經營業績、財務表現及業務前景產生重大不利影響，甚至面對價格壓力，產生大量額外成本而未能取得成功。

蜜雪冰城早前在旺角插旗，吸引不少人慕名而來光顧。（盧翊銘攝）

值得留意的是，若翻查其2022年其A股上市的招股書所披露的數據來看，「蜜雪冰城」自營店的毛利率其實極低，在2022年1至3月甚至為負數，達-8.21%。而2021年毛利率則為10.24%；2020年毛利率僅為4.44%；2019年毛利率為5.36%。

至於其競爭對手，於2021年在香港上市的內地連鎖茶飲店「奈雪的茶」（2150），現價較當初招股價19.8元已下跌約84%，「蜜雪冰城」上市後，股價難免面臨挑戰。