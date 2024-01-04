香港11月零售額342億元　按年增近16%　超級市場銷售跌5%

2023年11月的零售業總銷貨價值的臨時估計為342億元，按年上升15.9%。2023年10月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年上升5.8%。與2022年同期比較，2023年首11個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升17.1%。



在2023年11月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔9.3%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為32億元，較2022年同月下跌16.1%。2023年10月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2022年同月上升9.0%。與2022年同期比較，2023年首11個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌2.7%。

扣除其間價格變動後，2023年11月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年上升12.4%。2023年10月的零售業總銷貨數量的修訂估計按年上升2.9%。與2022年同期比較，2023年首11個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計上升14.7%。

超級市場銷售跌5%

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2023年11月與2022年11月比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升0.8%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升60.8%）；其他未分類消費品（上升29.0%）；服裝（上升54.1%）；百貨公司貨品（上升15.0%）；食品、酒類飲品及煙草（上升6.3%）；藥物及化妝品（上升38.7%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升24.4%）；中藥（上升33.7%）；書報、文具及禮品（上升11.1%）；以及眼鏡店（上升17.8%）。

另一方面，2023年11月與2022年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌5%。其次為汽車及汽車零件（銷貨價值下跌22.9%）；燃料（下跌12.8%）；以及傢具及固定裝置（下跌13.1%）。

政府發言人表示，隨着訪港旅遊業恢復，零售業總銷貨價值在11月按年明顯上升。展望未來，發言人預期訪港旅遊業進一步恢復應會繼續惠及零售業。住戶收入持續改善，以及政府和業界推出的多項推廣計劃及活動亦應會提供支持。