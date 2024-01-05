強積金｜打工仔去年回報3.5%　GUM料今年相若　中港股票仍具挑戰

GUM 公佈2023年強積金表現，全年回報達3.5%，人均賺8171元。港股基金表現最差，錄得負回報15.5%，表現最佳為美股基金，回報達27.9%，兩者差別達43.4%。而日本股票、環球股票及歐洲股票基金回報分別達24.3%、19.8%及19.7%，僅次於美股。



GUM 常務董事陳銳隆表示，以目前成員資產配置約40%資產予港股基金、10%歐美股及40%債券及貨幣市場基金等來看，預計今年整體回報與去年相若，達約3至4%。



GUM料今年整體回報與去年相若，達約3至4%。（陳葦慈攝）

他表示，市場預計美國聯儲局今年減息3次，每次25點子共75點子，減息周期料將利好股債市場，建議能夠承受較高風險成員，可配置資產予美歐日股基金，而中港股票基金仍具挑戰性，表現偏弱。較低風險可繼續視保守基金為主要資產配置類別，美國減息幅度溫和料定存息也不會下跌太多，保守基金有望保持逾3厘回報。

他預計，恒指今年目標價僅有18000點，表現料將繼續受限於中美關係緊張、內房債問題、大量地方債將於今年到期，以及消費及出口數據仍待改善等。不過，由於港股估值較低，若有經濟數據改善等利好消息帶動股指上升，全年仍望能夠錄得正回報，並跑贏去美股。

他指出，美股基金今年料仍將有不錯表現，除了由於減息預期，今年為總統大選年，在貨幣及財政政策方面會有憧憬，並帶動歐股及日股繼續向好。不過，由於美股已累積一定升幅，料今年或僅有單位數字回報。亞洲股市方面，由於中美角力，中國製造業外流至印度及越南等地，利好當地市場表現，預計今年情況將持續。

去年整體股票基金回報僅有0.8%，混合資產基金達7.2%。（陳葦慈攝）

資金流向方面，截止去年11月，成員將約118億元轉入股票基金，當中約110億元轉出至固定收益基金，約8億元轉出自混合資產基金。GUM策略及分析師雲天輝表示，數據反應成員更加進取，主要將資金轉入美國、歐洲及日本等股票基金。同時，由於預設投資策略核心累積基金表現良好，也吸引不少資金轉入。而事實上，去年整體股票基金回報僅有0.8%，混合資產基金達7.2%，當中預設投資策略核心累積基金達14.3%，固定收益基金也有3.1%。