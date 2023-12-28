積金局稱305萬強積金帳戶投資懶人基金　核心累積基金平均回報11%

俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）為沒有時間打理強積金，或不熟悉投資的打工仔女而設。自2017年4月推出以來，日益受歡迎。積金局主席劉麥嘉軒於新一篇網誌內指出，截至今年9月底，共有305萬個帳戶投資於DIS，按年增加1成之餘，更指出每10個強積金帳戶中，有3個是投資於DIS。



劉麥嘉軒指出投資於DIS的強積金資產為947億元，佔強積金總淨資產值9%。那麼DIS投資表現如何？她指出DIS核心累積基金及65歲後基金，在過去一年的平均淨回報分別為11.1%及2.4%。

另一方面，劉麥嘉軒於網誌內亦有提及「積金易」平台最新進展。她指出「積金易」平台是強積金制度實施以來最重大的改革，每當積金局參與不同國際會議時，不少與會者對此項目都深表興趣，當平台運作後，強積金將會是世界上少數率先利用中央電子平台管理私營退休金計劃行政工作的制度之一。

她進一步指出平台涵蓋所有強積金的持份者，把行政程序標準化、精簡化及自動化，提升強積金計劃的運作效率、創造減費空間、改善用家體驗、促進業界提升服務質素、為未來改革（如協助政府落實為低收入就業人士代供強積金措施）鋪路。電子化是大勢所趨，平台的構建與運作，為其他私營退休金制度的電子化工作提供寶貴經驗及示範作用。

她表示積金局及積金易平台公司正全速推進「積金易」平台項目，目標於2024年第二季起開始將強積金帳戶轉移上平台，並於2025年內完成轉移所有強積金帳戶到平台。平台現正進行多重測試，以確保系統整體功能切合打工仔女的需要。除了DIS和「積金易」平台受各地私營退休金監管機構重視外，積金局的監管及改革工作亦備受肯定。積金局今年再度獲IOPS成員選出擔任執行委員會成員。IOPS亦通過於2026年在香港舉行年會及工作會議，並且與OECD和積金局三方合辦私營退休金環球論壇，屆時會邀請來自 80 個國家及地區代表出席，連同其他國際組織及本地嘉賓，預計會有1,000人參與。

她指出為了完善強積金制度，會繼續向世界各地學習，同時亦會積極分享積金局的改革與監管經驗，說好積金故事，說好香港故事。