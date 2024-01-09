美股｜道指升216點波音瀉8%　Nvidia傳將量產中國AI晶片飆6.43%

波音因737 MAX 9停飛令股價周一（1月8日）暴跌，一度拖累道指跌216點。道指其後低位回升，至收市升216點。另由於美國債息下跌，大型股及晶片股股價反彈，標指及納指上揚，其中納指急漲2.2%。



道指收市報37,683.01點，升216.90點或0.58%；標指報4,763.54點，升66.30點或1.41%；納指報14,843.77點，升319.70或2.20%。板塊方面，標普500指數11大板塊10漲1跌。科技板塊和非必需消費品板塊，分別以2.75%和1.77%的漲幅領漲，能源板塊下跌1.16%。

其中，美國阿拉斯加航空日前一架波音737 MAX 9客機，於半空有內嵌式艙門脫落。美國聯邦航空管理局（FAA）下令同型號飛機停飛，波音8日股價最多跌9.3%，至收市跌8.03%。

Nvidia傳將量產針對中國市場AI晶片 股價飆6.43%

Nvidia 據報計劃在第二季開始量產一款為中國設計的人工智能（AI）晶片，以符合美國的出口規定，股價飆升6.43%。亞馬遜和 Alphabet 也分別上漲2.66% 和 2.29%。

另外，蘋果表示其混合實境(MR)頭戴式裝置Vision Pro將於2月2日在美國上市，股價上漲 2.42%。

美國本周四將公布被視為通脹指標的上月消費物價指數（CPI），市場估計按年升3.8%，為2021年5月以來最低，顯示通脹受控。