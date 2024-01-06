2024年美股開局不順　蘋果股王地位或拱手微軟 ｜伽羅華

2024年開局流年不利，先是日本發生天災人禍，石川縣發生地震，迄今死逾80人，羽田機場一架趕往災區的救援機隊又發生意外，6名機員中5人罹難，幸好對撞的日航客機全員奇蹟脫險，是不幸中之大幸。開局不順，預示今年挑戰不會較去年少，但願大家新一年平平安安，投資也要審慎而行。

去年底在聯儲局主席鮑威爾一反其鷹派作風，提早數月預告今年減息，點陣圖顯示FOMC成員預計減息三次，每次減幅25點子，令美股炒減息的一波行情提前在聖誕上演，標指朝向歷史高位4796點進發，惜馬失前蹄，美股結束連升9周的勢頭。

過去一年，納指累升44%，標指累升25%，在何時減息及減幅還未有譜之前，美股升勢有點過了頭，而超買不可能長期維持，故此在高位回調一成也不會令人意外，只是筆者沒有水晶球，難以猜測跌市原因，是否經濟數據有大上落，或是國際局勢有大變化，現時所見，兩者都未起作用，美股回調的缺口似乎是股王蘋果公司。

蘋果將面對反壟斷司法風險

近月蘋果公司壞消息不斷，股價由12月中收報198.11美元高位後開始逆市下跌，最新報181.18美元，雖然蘋果市值為全球最大，達到2.82萬億美元，但與第二位微軟的差距不足一千億美元，幅度相當於3.2%，隨着蘋果股價走勢疲弱，股王位置隨時對調。

蘋果上季已預告今季銷售一般，上周二柏克萊下調其投資評級由中性至減持，目標價降至160美元，周四投行Piper Sandler也將蘋果評級由買入降至中性，理由是擔心iPhone的庫存水平，以及銷量增長率見頂，加上有報道指，美國司法部對公司的反壟斷調查已進入後期階段，若訴訟結果不利，將是公司多年來面臨最大的反壟斷風險。

蘋果本季財報將於2月1日發布，本月蘋果股價走勢將納指及標指表現的關鍵，假設蘋果市值回軟至微軟現市值的2.73萬億美元，股價將回調至175美元水平，較近月高位低11.6%，較周五收市價低3.4%，若按同樣跌幅計算，納指及標指的強大支持將體現在14030點及4537點，只要蘋果守穩175美元以上，美股形態仍然不會太差。

華為：A Chinese flag flutters near a Huawei store in Shanghai, China, Sept. 8, 2023. （Reuters）

華為新筆電晶片實為台積電代工

大家記得去年8月華為發布了一款Mate 60 Pro新智慧型手機，首批機被研究公司TechInsights拆解後，確認其內含的麒麟9000S晶片由中芯國際代工，後者使用制造7納米N+1技術。然而，這項技術良率估計最多三成，且難以量產，在美日荷台韓聯手打壓下，華為與中芯的合作難有優化空間。

事實也的是如此，利用7納米N+1技術不可能滿足華為產品的全部需求。TechInsights近日應彭博要求，拆解華為於去年12月初出台的擎雲L540筆記型電腦，發現這款產品包含了海思麒麟9006C的5納米晶片，實際上是由台積電於2020年生產。

由於美國對華為的制裁主要是切斷該公司與台灣晶片代工商的聯繫，若華為使用了遭美制裁的違禁晶片，便難以在海外銷售，這亦反映中芯國際的技術突破最多止於7納米，而且缺乏量產能力，沒太大商業價值，5納米晶片只能訴諸中國以外的廠商。

荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML）總部外的標誌。（Reuters）

兩款DUV光刻機對華出台許可遭到撤回

有關中芯國際的高階晶片技術有否出現突破？早已成為業內激辯的議題，中芯AH股價近月由高位58.3元人民幣及24.5港元，分別跌至50.58元人民幣及18.46港元，跌幅最多達25%，股價表現是反駁技術突破的最佳證據。

踏入新一年，全球光刻機巨頭ASML於1月1日發布聲明稱，荷蘭政府響應美國政府要求，撤回了2023年售往中國部分NXT2050i和NXT2100i光刻系統的出口許可。這項舉措受到業界高度關注，因為這兩款DUV光刻機正是協助中芯代工麒麟9000S的7納米晶片。

美國政府原本先想將這兩款DUV光刻機納入管制範圍，但遭到荷蘭政府（或ASML）婉拒，擔心已斷供EUV光刻機，再斷供相對技術較低的DUV光刻機對當地晶片業造成衝擊，但隨後中芯代工的麒麟9000S晶片被證實由這兩款光刻機制造，荷蘭被施壓要加大制裁中國晶片業，結果是華為高調宣傳旗艦手機，卻惹來美荷反制，是典型的搬石頭砸自己的腳。

中美晶片戰另一熱點是AI晶片。儘管AMD及英特爾發布將推出能挑戰H100的頂級AI晶片，但相信短期內難動搖Nvidia的王者地位。中國市場方面，Nvidia與美國商務部一直玩著貓與老鼠的遊戲，每次商務部加大對輸華晶片的功能限制，Nvidia隨即推出符合官方規格、特供中國的AI晶片，最近商務部部長雷蒙多似乎態度放軟，最重要是不要讓高階AI晶片被用於軍事用途，相信是希望在國家安全及商業利益尋找平衡點。

圖為2021年9月28日路透社發布的設計圖片，可見帶有華為標誌的智能手機立於美國國旗前方。（Reuters）

華為AI晶片青黃不接

面對美方咄咄迫人的制裁，華為於2019年推出Atlas 300T訓練卡及Ascend 910系列，希望加快訓練和推理晶片的國產化，其FP 16算力性能對標Nvidia的A100。在怪獸級H100（計算效能是A100的4.5倍）面世前，A100是業內大型計算模式標準部件，Ascend 910計算效能雖然落後A100，但在國產化的大前提下，原本也是一項不錯選擇。

不過，值得關注的是，當Nvidia、AMD及英特爾早已為其2019年前的AI晶片更新換代多次，但華為完全未能發布Ascend 910的升級版，反映美國切斷中國與台荷韓日的晶片業連繫，制造高端晶片的能力便大打折扣，當中尤以限制台灣產品輸華最具殺傷力。

順帶一提，本周六將是台灣總統大選，民進黨賴蕭配勝算頗高，焦點反而是立法院議席能否過半，控制立法院的機會不大，但民眾黨卻有可能取得約一成的關鍵少數，令無一黨派能在立法院坐大，這個結果可能是對台灣社會最佳的政治局面。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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