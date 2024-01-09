調查指11月單量被KeeTa反超　Deliveroo反駁︰結果具誤導性

據Measurable AI發佈的12月份最新數據顯示，美團（3690）旗下外賣平台KeeTa在香港市場（所覆蓋區域）市佔率已達37%，與首位foodpanda 42%的市場份額差距收窄，第三名Deliveroo市佔為20%。

12月份香港外賣市場格局由11月份的4：3：3切換為4：4：2。

Measurable AI數據顯示，KeeTa於11月份的單量反超Deliveroo成為行業第二。對比11月，12月再度取得了6個百分點的份額增長。

戶戶送反駁 指僅0.15%為樣本

不過，戶戶送發言人表示，不認同報告中的數據，指報告中的數據以 11月香港訂單總數不到 0.15%為樣本，使結果具誤導性。

戶戶送補充，於過去幾年在香港業務錄得持續增長。戶戶送分別與超過 10,000間餐廳夥伴與外送專員合作。戶戶送在去年 11月的 8周年慶祝活動期間，訂單數量更創下新紀錄，充份反映香港顧客對戶戶送的信心。

另外，公司公布「戶戶超市」正式登陸屯門，其在屯門區的生活百貨銷售額於2021年至2022年增長1倍。同時，用戶首單消費滿200元，即可享100元折扣優惠，其後第二至四次訂單中，每單消費滿150元即可享30元折扣優惠。