競委會接納Foodpanda、戶戶送承諾　餐廳與新平台合作不失原優待

競爭事務委員會早前公布，Foodpanda及Deliveroo戶戶送與合作餐廳所訂協議，可能妨礙新平台進入市場及擴張業務，要求修訂及刪除。競委會今日（29日）表示，接納兩個平台作出承諾，即日起，餐廳無論是與多於一個網上外賣平台合作，或是在自家銷售渠道及其他平台訂定其餐點價格時，都可享有更大自由。



條文修訂後，餐廳與新平台及或小型平台合作時，不會失去與Foodpanda或 Deliveroo 戶戶送獨家合作時所享的商業誘因。競委會指，接納有關承諾標誌對該兩個平台的調查已結束，競委會不會在競爭事務審裁處展開法律程序。



競委會就 Foodpanda 及 Deliveroo戶戶送建議的承諾展開兩輪諮詢，競委會今指，在仔細審視兩輪諮詢所收到的申述後，認為接納 Foodpanda 及 Deliveroo戶戶送的承諾是適當做法。

競委會不會在競爭事務審裁處就兩平台展開法律程序

有關等承諾於今日起即時生效，為期3年，當中設有匯報機制，以確保平台遵守承諾。競委會指，接納有關承諾，標誌競委會對該兩個平台的調查已經結束，競委會不會在競爭事務審裁處展開法律程序。

Foodpanda 及 Deliveroo 戶戶送各自提出的承諾，包括：

．修訂條文，讓餐廳與新平台及或小型平台合作時，不會失去與Foodpanda或 Deliveroo 戶戶送獨家合作時所享有的商業誘因（如較低的佣金率）



． 修訂條文，讓與 Foodpanda 或 Deliveroo 戶戶送獨家合作的餐廳可更容易轉為同時與其他網上外賣平台合作



．（只涉及 Foodpanda）刪除阻止餐廳在自家銷售渠道，及／或在其他互相競爭的網上平台，向消費者提供較低餐點價格的條文



．（只涉及 Foodpanda）刪除要求餐廳在採用 Foodpanda外賣送遞服務時，須同時使用其外賣自取服務的條文。

