恒大再發澄清公告　指沽空機構報告欠實質證據證明公司從無錄盈利

中國恒大（3333）上月遭到沽空機構GMT指稱從未錄得盈利。公司於周二（9日）深夜再發公告作澄清，先指出沽空機構的報告並無實際依據，又強調在2021年改變收入確認方法，是根據目前環境下更符合會計準則的會計處理方法，因應公司遭遇流動性危機，及大量人員流失後作出的決定。

同時恒大亦指出過往的財務報表均獲羅兵咸永道的審計，獲得標準無保留意見。即是在對方的離任信中，亦無對公司過去年度收入確認提出質疑。



恒大亦進一步指出，報告的數據及結論缺乏直接相關性。報告認為該公司毛利低就懷疑利潤不存在。事實上2021年開始利潤下降除了遭遇行業困境導致的售價下降外，也和公司的銷售低毛利的物業比例有關。單純的以毛利低就懷疑利潤不存在缺乏相關性；及該報告舉例本公司虧損嚴重。公司指出虧損嚴重和公司的規模及資產質量相關，虧損大而認為公司從來沒有利潤缺乏相關性。

公司亦表示，該報告沒有給出從來沒有任何利潤的實質性證據該報告通篇未看到實質性證據證明公司從未盈利，其所謂結論僅是作者的臆測和懷疑。

恒大表示，該報告以2023年的結果去論證其2016年對公司的預測準確性，沒有實質依據。就該報告而言，董事沒有獲取足夠有效的信息去採取進一步行動。董事將持續關注來自各方的信息，並在有需要時採取適當的進一步行動或措施。同時指出公司確認審計委員會成員已審閱了該報告，亦確認核數師上會栢誠會計師事務所有限公司已審閱該報告，並表示不會撤回他們之前對該公司財務報表出具的審計意見。

恒大表示保留對該機構採取法律行動的權利。