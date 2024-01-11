渣打料美國第三季始啟動減息　全年僅75點子　港P息將緊隨

市場預計美國聯儲局今年減息，渣打香港、台灣及大灣區金融市場主管曾繼志表示，有預計美國今年減息6次共1.5厘，為過於進取，預計第三季才會啟動首次減息，年內減息2至3次共75點子，明年視乎通脹等情況再減息75至100點子，主要考慮到核心通脹回落至2%目標並不容易及經濟仍具備韌性。最優惠利率（P）下調幅度及速度，料將貼近美息，相信會對樓市帶來支持。



曾繼志預計，港最優惠利率（P）下調幅度及速度，料將貼近美息，相信會對樓市帶來支持。(資料圖片)

1個月港元拆息下半年將跌破4厘

港元拆息方面，曾繼志表示，目前港元資金仍充裕，在美國減息預期下，預計1至3個月短期港元拆息首季將回落至4.2%至4.4%，下半年料將進一步跌破4厘。港元拆息昨日全線向下，其中與樓按利率相關的1個月拆息最新報4.84625厘，跌5.96點子。

不過，新一年以來，金管局三次透過貼現窗「放水」，涉及資金合計28.15億元。曾繼志就認為，這僅為個別銀行營運事件，並不意味市場資金出現緊掘情況。

金管局貼現窗防水僅屬個別事件

他表示，觀察到近期有零售客戶對於美國國債等產品需求增加，相信主要由於定存息持續回落中，需要尋求其他資產配置類別包括固定收益產品。由於美國預計將減息，預計上半年美國10年期國債息將回落至4厘以下。

內地方面，曾繼志表示，目前經濟情況未理想，預計上半年會有1至2次減息降準。

內地方面，曾繼志表示，目前經濟情況未理想，預計上半年會有1至2次減息降準，人民幣今年目標價為7算。金融市場業務方面，過往1至2年，資金較多流入發達經濟體如美國資產，今年在美國減息預期下，預計趨勢將逆轉，並在第二季較為明顯，即有更多資金流入發展中地區包括中港市場。

料內地上半年會有1至2次減息降準

他對於其管理的金融市場部業務前景，持審慎樂觀態度，預計今年金融市場將繼續波動，因素包括大選年及美國減息，而後者或與市場預期存在差距，內地早前推出的支持經濟措施也需要觀察是否有效，故此料外匯、利息及大宗商品市場等均將持續波動，為金融市場業務中，外匯包括人民幣等風險管理需求有所提升。

曾繼志預計，更多資金流入發展中地區包括中港市場，整體金融市場將繼續波動。（資料圖片）

同時，他指出，本港與內地互聯互通持續推進，包括中國國債期貨也有望快將推出，近期人民幣貶值壓力所以放緩，利好債券南向通活躍度，包括點心債及人民幣結構性產品等，預計今年這些與人民幣相關的產品活躍度會佳於去年。

曾繼志又表示，港府有意吸引更多家族辦公室業務，理財通也有望進一步拓寬投資範圍,有利香港吸納更多相關資金，渣打香港會繼續與私銀、金融機構及資產管理公司密切合作，提供更多相關產品。綠色金融方面，大宗商品，港交所碳排放交易所，綠色債券、貸款及衍生工具業務，今年也將進一步推動發展。