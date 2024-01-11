UNIQLO母企迅銷首財季多賺近27%　維持全年收益3.05萬億日圓預測

UNIQLO及GU母公司迅銷（6288）公布截至去年11月底止，現財政年度首季業績。母公司擁有人應佔溢利為1,078億日圓，按年增長26.7%。季內收益8,108億日圓，按年升13.2%。



公司又指出季內毛利增長16.4%至4,428億日圓，毛利率提高1.5個百分點至54.6%。經營溢利按年升25.3%至1,466億日圓。

公司表示受惠於海外UNIQLO業務帶動，季內收益及經營溢利大幅增長。公司指出海外UNIQLO旗下各地區收益與溢利皆表現強勁，收益按年增加23.3%至4,413億日圓，經營溢利增長35.8%至778億日圓。日本UNIQLO收益及溢利亦錄得大幅增長。收益為2,444億日圓，升1.5%，經營溢利增長18%至465億日圓。

GU業務錄得收益與溢利上揚。收益按年增長10.7%至878億日圓，經營溢利按年增加16.4%至123億日圓。

公司亦表示全球品牌事業季內收益為366億日圓，按年跌2.4%，經營溢利按年跌43.9%至3億日圓。

（圖片來源：GU）

公司表示會維持全年收益為3.05萬億日圓，以及母公司擁有人應佔溢利為3,100億日圓預測，按年增長4.6%。同時本財年第一季度綜合業績表現高於預期。12月雖受暖冬影響銷售減緩，但預估上半年度整體業績仍可望達成原先預期目標。

另外集團全年派息亦維持於期初預測不變，預計全年每股股息爲330日圓，其中包括中期派息165日圓、期末派息165日圓。