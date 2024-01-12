美股｜美通脹數據高於預期　道指最多跌271點　收市反升15點

美國周四（1月11日）公布的上月通脹數據高於預期，打擊市場對聯儲局最快3月減息的預測。但美國國債息率下跌，抑制了美股跌勢。道指早段曾跌271點，其後跌幅收窄，至收市反升15點。



道指收市報37,711.02點，升15.29點或0.04%；標指報4,780.24點，跌3.21點或0.07%；納指報14,970.19點，升0.54點或0.00%。

蘋果維持全球市值最高 波音再跌2.63%

其中，微軟（Microsoft）11日一度漲2.1%，取代蘋果（Apple）成為全球市值最高公司。至收市微軟升0.49%，蘋果跌0.32%，蘋果重奪全球市值最高寶座。

波音收市再跌2.63%。多家銀行股在公布業績前也下跌，其中花旗集團（Citigroup）因宣布巨額撥備，股價下跌1.77%； 摩根大通（JPMorgan Chase）跌0.42%、美國銀行（Bank of America）下跌1.34%，富國銀行（Wells Fargo）跌0.08%。

上月CPI按年增3.4% 首領失業救濟人數低於預期

受租金及食品價格上升帶動，美國去年12月消費物價指數（CPI）按年升3.4%，高於預期上漲3.2%，前值為升3.1%；核心CPI按年上漲3.9%，高於預期升3.8%，前值為升4%。

美國上周首次申領失業救濟減少1,000人，跌至20.2萬人，少於市場預期的21萬人，也是過去3個月最低水平。持續申領人數減少3.4萬人，跌至183.4萬人，也少過市場預期。