內地連續3個月陷通縮　去年12月CPI跌0.3%　全年則升0.2%

內地連續3個月陷入通縮。國家統計局發佈數據，指出內地12月CPI按年下降0.3%，較市場預期的跌0.4%為佳。去年11月降幅則為0.5%。全年計去年CPI上漲0.2%。



國統局指出，2023年12月份，全國居民消費價格按年下降0.3%。其中，城市下降0.3%，農村下降0.5%；食品價格下降3.7%，非食品價格上漲0.5%；消費品價格下降1.1%，服務價格上漲1.0%。

12月份，全國居民消費價格環比上漲0.1%。其中，城市上漲0.1%，農村上漲0.1%；食品價格上漲0.9%，非食品價格下降0.1%；消費品價格上漲0.1%，服務價格上漲0.1%。2023年全年，全國居民消費價格比上年上漲0.2%。

中國12月PPI按年下降2.7%，前值爲下降3.0%。全年PPI下降3.0%。

城市司首席統計師董莉娟指出，12月份受寒潮天氣及節前消費需求增加等因素影響，CPI按月由降轉漲，按年降幅收窄；扣除食品和能源價格的核心CPI則按年上漲0.6%，漲幅保持穩定。她又指出受國際油價繼續下行、部分工業品需求不足等因素影響，上月PPI較11月下降，按年降幅則收窄。